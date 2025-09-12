Alloggi pubblici, il 17 settembre apre l’avviso per l’assegnazione

Ecco come partecipare

LECCO – Dal 17 settembre 2025 ore 14.00 al 3 novembre 2025 ore 14.00 verrà aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi S.A.P. – Servizi Abitativi Pubblici, disponibili sul territorio dell’Ambito Territoriale di Lecco, ai sensi della normativa L.R. n. 16/2016 e R.R. n. 4/2017 e s.m.i e della DGR 4177 del 30/12/2020.

L’Ambito di Lecco comprende i seguenti Comuni: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

I cittadini che dispongano dei requisiti previsti e che siano interessati a presentare domanda di assegnazione possono farlo autonomamente accedendo al sito www.servizi.abitativi.servizirl.it oppure prendere appuntamento presso gli Sportelli allestiti con postazioni assististe dai Comuni e dall’ALER sul territorio dell’Ambito Territoriale.

Per accedere alla piattaforma regionale i cittadini dovranno avere a disposizione la Carta Regionale dei Servizi (CRS/CNS) con relativo PIN oppure lo SPID, di cui dovranno dotarsi prima di presentare la domanda in autonomia o di accedere agli Sportelli territoriali.

Per maggiori dettagli su requisiti per la presentazione della domanda, sedi e orari è possibile consultare l’Avviso e l’Informativa sintetica che verranno pubblicati sui siti istituzionali dei Comuni e di ALER.

Si ricorda che l’accesso agli sportelli può avvenire UNICAMENTE previo appuntamento come di seguito specificato in base al Comune di residenza:

AGENZIA SERVIZI ABITATIVI

RECAPITI

È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 345 1619127 nei giorni di lunedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

Una postazione assistita

COMUNE DI LECCO, PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI LECCO

RECAPITI

È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 345 1619127 nei giorni di lunedì dalle 9.30 alle 12.30, mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

Una postazione assistita

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO BRIANZA OVEST” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CESANA BRIANZA, SUELLO, BOSISIO PARINI, MOLTENO, ROGENO, GARBAGNATE MONASTERO, BULCIAGO, NIBIONNO, COSTA MASNAGA.

RECAPITI

È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 351 2765901 nei giorni di lunedì dalle 8.30 alle 16.30, martedì dalle 13.00 alle 18.00 e giovedì dalle 8.30 alle 16.30, oppure scrivendo alla mail sportello.brianzaovest@impresasocialegirasole.org

Una postazione assistita

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO BRIANZA EST” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

ANNONE BRIANZA, CASTELLO BRIANZA, COLLE BRIANZA, DOLZAGO, ELLO GALBIATE, OGGIONO, SIRONE

RECAPITI

È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 340 2850527 nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, il giovedì dalle 9.00 alle 13.00, e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 oppure scrivendo alla mail sportello.brianzaest@impresasocialegirasole.org

Una postazione assistita

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO LAGO” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CIVATE, MALGRATE, OLIVETO LARIO, PESCATE, VALMADRERA

RECAPITI

SEDE VALMADRERA: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 347 6584508 nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 12.15 e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, oppure scrivendo alla mail sportello.lago@impresasocialegirasole.org

SEDE MALGRATE: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 347 6584508 nei giorni di mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30, oppure scrivendo alla mail sportello.lago@impresasocialegirasole.org

Una postazione assistita

SPORTELLO TERRITORIALE “POLO VALLE SAN MARTINO” PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CALOLZIOCORTE, CARENNO, ERVE, GARLATE, MONTE MARENZO, OLGINATE, VALGREGHENTINO, VERCURAGO

RECAPITI

SEDE VERCURAGO: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 331 1619628 nei giorni di mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e venerdì dalle 13.00 alle 16.00, oppure scrivendo alla mail sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org

SEDE OLGINATE: È possibile prendere appuntamento chiamando il numero 338 4176761 nei giorni di lunedì dalle 12.00 alle 16.00 e martedì dalle 8.00 alle 12.00, oppure scrivendo alla mail sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org

Una postazione assistita

ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO,

accessibile SOLO su appuntamento telefonico chiamando dal lunedì al mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 al seguente numero 0341 – 358311 interno 4.

Una postazione assistita