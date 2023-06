Alpini di Acquate. Il Fondo di Solidarietà a Coop. Due Mani e Mission Bambini

La cerimonia di consegna ieri alla baita di Cavagiozzo all’interno della festa del gruppo

“Il valore degli Alpini va ben oltre la somma che hanno deciso di donarci perché la loro generosità rafforza la rete di comunità”

LECCO – Nella bellissima cornice della baita di Cavagiozzo, sopra Lecco, si è svolta la festa del gruppo Alpini di Acquate. Un appuntamento sempre molto partecipato e, anche ieri, la giornata è trascorsa all’insegna dell’allegria, dell’amicizia e della solidarietà. La festa, infatti, è anche l’occasione per l’assegnazione del Fondo di Solidarietà Alpina del Gruppo Alpini di Acquate.

La cerimonia è avvenuta dopo la Santa Messa con il Capogruppo Fortunato Bana che ha consegnato la somma del fondo nelle mani dei rappresentanti dei due sodalizi: Marco Riva membro de CDA della Cooperativa Due Mani e Beppe Mambretti coordinatore provinciale lecchese di Mission Bambini ETS.

“La cooperativa Due Mani da quarant’anni si occupa dei più fragili, esattamente come gli Alpini siamo al servizio della comunità e per noi è un privilegio ricevere il loro contributo – ha detto Riva -. Per alcuni dipendenti oggi è stata una domenica leggera e spensierata, di serenità, a riprova del fatto che il valore degli Alpini va ben oltre la somma che hanno deciso di donarci. La loro generosità rafforza la rete a supporto di coloro che hanno più bisogno”.

“Mission Bambini ETS (Ente del Terzo Settore), in 22 anni di attività ha aiutato 1,4 milioni di bambini, grazie a oltre 1.900 progetti in Italia e in altri 74 Paesi del mondo. Due sono gli ambiti principali di intervento, attivi sia in Italia che all’estero. L’ambito Educazione e l’ambito della salute con particolare riferimento a minori affetti da cardiopatie infantili nei Paesi con un sistema sanitario carente – ha raccontato Mambretti -. L’impegno per il prossimo futuro è di intensificare l’impegno in Italia davanti alla crescente povertà educativa”.

Gli Alpini hanno anche donato alla Croce Rossa di Lampedusa un computer che verrà consegnato ad ottobre quando un gruppo scenderà direttamente nell’isola siciliana. Un’accoglienza, quella degli Alpini di Acquate, che non avuto uguali nei confronti dell’operato e dei volontari dei due enti premiati. Ancora una volta le penne nere lecchesi hanno confermato di avere un motore instancabile, mosso da spirito di solidarietà, sempre al servizio della comunità.