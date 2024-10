Alpini di Acquate, in tanti a Cavagiozzo per la tradizionale castagnata

Massiccia presenza per una giornata a base di allegria e buon cibo

Una tradizione che si rinnova di anno in anno con la soddisfazione di tutto il gruppo

LECCO – Una giornata a base di divertimento e buon cibo quella di ieri, domenica 6 ottobre, per il Gruppo Alpini di Acquate. La baita di Cavagiozzo, sopra Lecco, si è animata per la tradizionale castagnata. Anche quest’anno in tanti hanno affrontato la facile passeggiata per trascorrere una giornata in amicizia.

Una tradizione che si rinnova di anno in anno con la soddisfazione del capogruppo Davide Invernizzi e di tutto il consiglio direttivo che ogni volta possono contare su una partecipazione davvero massiccia. Tante le persone che hanno potuto gustare un’eccellente polenta taragna e le immancabili caldarroste. Insomma, un appuntamento immancabile!