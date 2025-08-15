Alpinismo. Nuova via sulla Middle Huey Spire (Canada) per David Bacci e compagni

Il Ragno di Lecco, con Dario Eynard, Giacomo Meliffi e Enrico Bittelli, firma ‘L’oro dello Yukon’ (400m 6c/A3)

Ripetuta anche la via Frost sulla Lotus Flower Tower. Ora il ritorno con il raft, 550 km sul fiume Nahanni

LECCO – Tante soddisfazioni per il Ragno di Lecco David Bacci e compagni impegnati in uma spedizione al Cirque of Unclimbables, in Nord America, situato in Canada nella regione dello Yukon. Partito con Dario Eynard, Giacomo Meliffi e Enrico Bittelli del Cai Eagle Team il 21 luglio scorso, l’obiettivo era quello di aprire una via sulla Middle Huey Spire o sul Mount Harrison Smith, pareti di granito di oltre 500 metri.

Dopo una decina di giorni il primo contatto via satellite con il gruppo e la prima bella notizia: “Qua tutto bene, tanta pioggia ma siamo riusciti ad aprire un via di 400 metri con difficoltà di 6c/A3; bella dura, due giorni di lavoro ed è nata ‘L’oro dello Yukon’ con una splitter finale pazzesca sulla Middle Huey Spire. Bravissimi i ragazzi a dare il 100%, ora torna brutto per qualche giorno”.

Lo scorso 8 agosto, poi, un nuovo aggiornamento con notizie positive: “Dopo aver aperto in due giorni ‘L’oro dello Yukon’ siamo riusciti a ripetere la via di Tom Frost sulla Lotus Flower Tower, bellissima! Ora iniziamo a scendere sul fiume per 13 giorni”.