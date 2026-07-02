Prima salita della parete Sud-Est del K7 per i Ragni Della Bordella e Mauri con Ducoli e Grasso

“Rollercoaster”, 30 tiri di corda per 1.600 metri di scalata. Con Matteo Della Bordella e Giacomo Mauri, anche gli alpinisti Luca Ducoli e Mirco Grasso

Una nuova via e un sogno: “Sei giorni in parete: abbiamo dato anima e cuore per un’avventura che resterà dentro di noi per sempre”

LECCO – Una nuova via sulla parete Sud-Est del K7 Main (6.934 metri): è questa l’ottima notizia arrivata in queste ore dal Pakistan dove i Ragni della Grignetta Matteo Della Bordella e Giacomo Mauri, insieme a Luca Ducoli e Mirco Grasso, hanno realizzato un’impresa destinata a far parlare il mondo dell’alpinismo.

Gli alpinisti erano partiti a fine maggio scorso: “Si parte per una nuova avventura, per provare a realizzare un sogno che inseguo da tanto tempo, quello di aprire una nuova via su una parete bellissima e difficile alta quasi 7000 metri – aveva scritto Della Bordella -. Pakistan… il luogo dove ci sono le montagna più impressionanti che io abbia mai visto. Una terra tanto difficile, quanto affascinante, fatta di gente semplice e generosa, guardiani silenziosi di queste montagne. Andremo nella valle di Charakusa dove ci piacerebbe moltissimo riuscire a salire il K7… se la montagna lo vorrà… o come dicono da queste parti… Inshallah!”.

Non senza difficoltà, anche questo sogno è stato realizzato, con le congratulazioni di tutti i Maglioni Rossi per una nuova salita che va ad aggiungersi a una lunghissima storia alimentandone il mito nel alpinismo mondiale. I particolari della salita sono ancora pochi, ma proprio della Bordella ha annunciato via social il raggiungimento dell’obiettivo.

“Sei giorni in parete dove abbiamo dato tutto noi stessi: anima e cuore per un’avventura che resterà dentro di noi per sempre. ‘Rollercoaster’, un ottovolante di emozioni, 30 tiri di corda, alcuni dei quali pazzeschi di ghiaccio verticale, misto con agganci precari su picozze e scalata artificiale difficile… Dal 24 al 29 giugno, abbiamo scalato per 1.600 metri, salendo per primi l’immensa parete Sud-Est del K7 – ha raccontato Della Bordella -. A quota 6.600 metri circa siamo sbucati sulla cresta Sud-Ovest e ci siamo congiunti alla via dei Giapponesi del 1984 (prima salita della montagna). Qui, il nostro sogno era ovviamente quello di salire anche gli ultimi 350 metri e raggiungere la vetta della K7, tuttavia ci siamo dovuti arrendere alla troppa neve e alle condizioni decisamente pericolose delle cornici (una delle quali crollata davanti ai nostri occhi). Torniamo al campo base estremamente soddisfatti, stiamo tutti bene e abbiamo ancora gli occhi sognanti dopo questo viaggio incredibile… e non è poco!”.