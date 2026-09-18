Alzheimer. A Lecco un incontro per “creare ponti” tra cura, ascolto e condivisione

Organizzato dall’associazione onlus Istituti Airoldi e Muzzi in collaborazione con il Comune di Lecco, l’incontro, che si colloca nel mese dell’Alzheimer, sarà un’occasione per raccontare il lavoro che viene svolto quotidianamente da chi affianca le persone con demenza e le loro famiglie. L’équipe di cura dei Nuclei Alzheimer condividerà la propria esperienza, soffermandosi sul tema della malattia e della gestione delle persone che ne sono affette.

L’evento sarà introdotto dall’intervento di Andrea Millul, direttore sanitario degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, cui farà seguito il racconto dell’esperienza dei Nuclei Alzheimer a cura di Alaa Hamaam, medico, Valentina Molteni, psicologa, e Maria Chiara Bonaiti, coordinatrice: a loro spetterà il compito di spiegare come accogliere la fragilità e conoscere strumenti per gestire le fatiche nella quotidianità.

A partire dalle 16.15, per circa un’ora, si terrà un laboratorio incentrato su “Arte e colore: dare forma a emozioni e ricordi attraverso l’incontro con l’arte” con Simona Panzeri, educatrice. Quindi, Anna Previtali, fisioterapista, approfondirà il tema “Tango e movimento”, evidenziando come l’abbraccio, il ritmo e la musica possano rappresentare uno stimolo per il corpo, l’equilibrio e l’intesa emotiva.

Dalle 17.00 alle 18.00 ci sarà spazio per il confronto e l’incontro si concluderà con un aperitivo.