Anaci Lecco: oltre 120 professionisti al convegno sul Contratto di appalto

Presenti amministratori, avvocati, architetti, ingegneri e geometri

LECCO – Più di 120 professionisti hanno preso parte al convegno sul contratto di appalto, organizzato da Anaci Lecco in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti e il Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco. L’evento ha visto alternarsi interventi di ospiti di prestigio, tra cui il Presidente del Tribunale di Lecco, magistrati e avvocati del Foro lecchese, che hanno arricchito il dibattito con approfondimenti di alto livello sul tema del contratto di appalto.

L’incontro è stato aperto da una tavola rotonda, moderata dal Presidente di Anaci Lecco, Marco Bandini, in cui si è svolto un approfondito confronto sui ruoli che i professionisti hanno ricoperto, e continuano a ricoprire, nelle complesse vicende legate al superbonus nei condomini.

Al tavolo hanno preso parte autorevoli interventi, tra cui l’Avv. Elia Campanielli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati, il Geom. Piergiorgio Caspani, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, l’Arch. Anselmo Gallucci, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC, e l’Ing. Adriano Alderighi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri.

Il Presidente di Anaci Lecco, Marco Bandini, ha commentato: “Il superbonus ha unito le professioni, soprattutto in condominio, quando i contratti di appalto stipulati prevedevano lavori per centinaia di migliaia di euro. Molte responsabilità per gli Amministratori, ma anche per tutti gli altri professionisti impegnati nella progettazione, realizzazione e validazione degli interventi”.

Bandini ha continuato: “Nel tavolo di confronto si è parlato delle difficoltà incontrate negli ultimi due anni e del ruolo fondamentale della giurisprudenza nel redimere complessi cavilli burocratico-legislativi, nonché della sinergia tra i professionisti che ruotano intorno al pianeta condominio, dimostrata ampiamente proprio in occasione dell’applicazione del superbonus”.

I risvolti penali legati alle vicende condominiali, non solo in tema di contratti e superbonus, sono stati trattati dal Dott. Marco Tremolada, Presidente del Tribunale di Lecco, il quale ha fornito un’analisi approfondita delle problematiche giuridiche connesse. A seguire, il Dott. Mirco Lombardi, Magistrato lecchese, ha tenuto una lezione sul contenuto e la forma che il contratto di appalto deve assumere, nonché sulla disciplina dei vizi e difetti dell’opera ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

La giornata è proseguita con una puntuale relazione del Dott. Dario Colasanti, Magistrato del Tribunale di Lecco, che ha esaminato in dettaglio la figura del Direttore dei Lavori e le responsabilità dell’impresa, due attori cruciali per il buon esito delle opere di riqualificazione, in particolare quelle legate all’efficientamento energetico.

“Il condominio è una realtà complessa in cui è necessaria una sinergia tra i professionisti che vi lavorano per evitare di ricorrere in giudizio, soprattutto quando si tratta di decisioni e interventi sostanziali sull’edificio in cui la professionalità dell’amministratore, dei progettisti, degli avvocati e dell’impresa possono giocare un ruolo fondamentale” ha affermato Marco Tremolada, Presidente del Tribunale di Lecco.

L’Avv. Eugenio A. Correale, Responsabile Scientifico di Anaci Lecco, ha proseguito il dibattito focalizzandosi sugli interventi di manutenzione straordinaria in condominio, esaminando in dettaglio tutte le fasi del processo, dalla preparazione dell’assemblea alle delibere, alle maggioranze richieste, fino alle verifiche in corso d’opera. Continuando il “fil rouge” del contratto di appalto, l’Avv. Claudio Belli, Coordinatore del Centro Studi Nazionale Anaci, ha approfondito il tema della tutela dell’appaltatore creditore e delle problematiche legate alle ragioni dei (con)debitori.

Non si può parlare di interventi sull’esistente senza considerare le modifiche che possono intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, tra divieto e necessità, un tema approfondito dall’Avv. Paolo Motta, membro del Centro Studi di Anaci Lecco. Un altro aspetto discusso durante l’evento è stato il ruolo della mediazione in condominio, ampiamente trattato dall’Avv. Giovanni Priore, membro dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, come strumento fondamentale per risolvere molte delle criticità e delle controversie sorte, in particolare, a causa dell’adesione o meno ai bonus fiscali.