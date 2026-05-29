Anap e Ancos Confartigianato Lecco inaugurano nuovi spazi agli Iram e a La Nostra Famiglia

Il primo appuntamento si è svolto agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, storica realtà cittadina che da oltre quattro secoli si occupa dell’assistenza agli anziani. Qui è stato presentato il nuovo macchinario destinato al laboratorio di falegnameria terapeutica “Zero Creativo”, acquistato grazie al contributo di ANAP e ANCOS.

Il laboratorio rappresenta oggi uno spazio nel quale gli ospiti della RSA lavorano il legno, realizzano oggetti e condividono relazioni, competenze ed esperienze, trasformando il lavoro manuale in uno strumento terapeutico e di socializzazione.

Durante l’inaugurazione è stata letta una lettera di ringraziamento preparata dagli ospiti e dagli operatori della struttura, che hanno spiegato come il contributo ricevuto abbia consentito di dotare il laboratorio di un laser professionale di nuova generazione, di un computer dedicato, di un compressore silenziato e di un percorso formativo rivolto agli operatori.

“L’esperienza maturata – hanno spiegato due ospiti – ci ha confermato quanto questo spazio sia capace di incidere positivamente sulla vita quotidiana degli ospiti, offrendo loro un contesto in cui sentirsi attivi, utili e riconosciuti. Tuttavia, per consolidare e ampliare il progetto era necessario un investimento strutturale che da soli non avremmo potuto sostenere”.

La delegazione si è poi spostata a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, centro di riferimento nazionale per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva. Qui è stata inaugurata una nuova cucina destinata alle attività educative e progettuali rivolte ai ragazzi della struttura.

Ad accogliere i presenti sono stati Maria Nobile, responsabile medico del servizio L’Aquilone SRTR-M, e Giorgio Cattaneo, coordinatore degli educatori, che hanno sottolineato l’importanza di poter contare su uno spazio moderno e adeguato per sviluppare percorsi educativi, relazionali e di autonomia personale.

Alle due inaugurazioni hanno preso parte anche i vertici locali e nazionali di ANAP e ANCOS: il presidente nazionale ANAP Giulio Celaschi, il segretario generale nazionale di ANAP e ANCOS Fabio Menicacci, il presidente di ANAP Lecco Giovanni Mazzoleni, il presidente di ANCOS Lecco Innocenzo Sartor e il segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco Matilde Petracca.

“Entrando in questa struttura – ha affermato Celaschi durante la visita a Bosisio – il mio cuore si è allargato: sono cose indescrivibili, non si possono raccontare”.

“Quando arrivo qui e mi vengono incontro, mi abbracciano, è sempre un’emozione davvero forte – ha raccontato Mazzoleni, impegnato con gli ospiti del centro nel progetto “Orto felice” –. Poter lavorare con loro, vedere il loro impegno nell’imparare la gestione di sementi, frutti e verdure regala una soddisfazione incredibile”.

“Inaugurare questo spazio rappresenta una soddisfazione molto grande – ha aggiunto Sartor –. Aver potuto contribuire a questo dono è importante, per i benefici che ne deriveranno per i ragazzi della struttura”.

A chiudere gli interventi è stato Giorgio Cattaneo, che ha ricordato l’impegno quotidiano degli operatori e il valore del sostegno ricevuto: “Sapere di avere realtà, e soprattutto persone, come queste che ci supportano ci fa guardare avanti con fiducia”.

Confartigianato Imprese Lecco, insieme alle proprie articolazioni associative, ha ribadito così il legame con le realtà del territorio impegnate nel sociale e nel sanitario, proseguendo un percorso di collaborazione e sostegno costruito negli anni.