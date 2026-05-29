Anap e Ancos Confartigianato Lecco inaugurano nuovi spazi agli Iram e a La Nostra Famiglia

Presentati a Lecco il nuovo laboratorio “Zero Creativo” e a Bosisio Parini una cucina educativa destinata ai ragazzi della struttura
Le iniziative promosse da ANAP e ANCOS confermano il sostegno alle realtà del territorio impegnate nel sociale, nella cura e nell’inclusione
LECCO – Una doppia iniziativa dedicata al territorio, alla solidarietà e al sostegno concreto delle fragilità. Sono stati inaugurati venerdì 22 maggio nuovi spazi e strumenti destinati agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco e a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini grazie all’impegno di ANAP e ANCOS Confartigianato Lecco.
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