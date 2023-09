Anas. Bilancio partenze e rientri: SS36 tra le strade più trafficate d’Italia

Circa 64mila i veicoli mediamente transitati in un giorno a Lecco (periodo 28 luglio – 30 agosto)

In tutta Italia oltre 220 milioni di transiti sugli itinerari delle vacanze. In diminuzione gli incidenti (-2,10%)

LECCO – Oltre 220 milioni di transiti sugli itinerari delle vacanze, con un incremento del +4,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Tra le strade più trafficate c’è la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, insieme alla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, alla SS106 “Jonica” e alla A90 “Grande Raccordo Anulare”. Per quanto ci riguarda, lungo la SS36 i veicoli mediamente transitati in un giorno a Lecco sono stati circa 64mila. Inoltre il tasso di incidentalità è sceso del -2,10% (1510 sinistri a fronte dei 1543 del 2022), con una flessione anche degli incendi (-1,50%), se ne sono registrati 263 rispetto ai 267 dell’anno scorso.

Sono questi i macro dati più significativi del bilancio del traffico estivo (28 luglio – 30 agosto) stilato da Anas. Per Aldo Isi, Amministratore Delegato di Anas: “I dati di traffico sono un indice chiaro del recupero del turismo nel nostro Paese. Compito di Anas è quello di rendere sempre più agevole e confortevole il transito dei vacanzieri offrendo strade con elevati standard di sicurezza, una informazione tempestiva all’utenza e la risoluzione rapida delle emergenze. Abbiamo inoltre cercato di ridurre per quanto possibile i disagi dei viaggiatori, sospendendo fino al primo weekend di settembre tre cantieri su quattro di tutti quelli operativi sugli oltre 32.000 km della nostra rete. Un plauso alle forze dell’ordine per il lavoro svolto durante questo periodo contrassegnato anche dall’emergenza incendi e non da ultimo l’apporto fondamentale di tutti i dipendenti di Anas cui va il grazie più sentito”.

Analizzando nello specifico i dati, i giorni di maggior traffico risultano quelli della prima settimana di esodo (28 luglio – 3 Agosto), dove si sono registrati mediamente circa 6,9 milioni di veicoli al giorno con il picco venerdì 28 luglio (circa 7,4 milioni di veicoli). Durante l’esodo e il controesodo Anas ha presidiato la rete per mantenere fluida la circolazione. Sono state impegnate 2200 risorse in turnazione costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, assicurando il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24 e un pronto intervento per ogni criticità. Inoltre si è garantita la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Infatti nell’ambito del piano di mobilità estiva, ne sono stati sospesi 811 pari al 74% del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Massiccia anche la campagna informativa rivolta agli utenti.