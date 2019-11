Anche a Lecco le sardine ‘anti-Salvini’, il 5 Dicembre e in piazza

In poche ore già oltre 1500 iscritti alla pagina Facebook

LECCO – Anche “Lecco non si Lega”, il motto delle ‘sardine’ giunge nel capoluogo manzoniano, prima solo sul web, poi la data, anzi le date, sono infatti due gli appuntamenti, sono stati fissati. Il primo appuntamento è per giovedì 5 Dicembre, alle 19, in piazza Settembre.

Sabato sono stati creati pagina e gruppo Facebook che nel fine settimana ha raccolto oltre 1500 iscrizioni, ancora in crescita. ‘Sardine’ che sul Lario si sono ribattezzate simpaticamente ‘alborelle’, in omaggio al pesce tipico del nostro lago.

Solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti, inclusione, non violenza, antifascismo i valori condivisi dal gruppo.

“In poche ore abbiamo superato le 1000 “alborelle” lecchesi – scrivevano sul gruppo nella serata di domenica – Da una parte c’è chi semina odio con la sua “bestia”. Dall’altra parte ci siamo noi: per il rispetto, per i diritti, per l’accoglienza.Per l’antifascismo.Perché un’altra Italia, migliore, c’è già. E siamo stanchi di questa destra becera e violenta. Tutti insieme possiamo fare la differenza e fermare l’onda nera!”.