Anche il Pd Lecco partecipa al presidio antifascista dell’Anpi

Contro la fiaccolata per commemorare i caduti della Repubblica Sociale

“Una associazione che si firma ‘I Camerati’ si sta chiaramente richiamando al periodo fascista”

LECCO – “Siamo tutti consapevoli che non è gridando al fascismo che risolviamo i problemi quotidiani. Però di fronte all’evento che ci dovrebbe essere oggi a Lecco non è possibile girarsi dall’altra parte. Una provocazione, a pochi giorni dall’80esimo dalla liberazione dal nazifascismo, in una città che ha visto sacrificati giovani, lavoratori, partigiani per darci un Paese libero”.

Con queste parole il Partito Democratico di Lecco ha annunciato la propria partecipazione al presidio antifascista organizzato dall’Anpi di Lecco contro la fiaccolata per commemorare i caduti della Repubblica Sociale.

“Parteciperemo per ribadire che qualche nostalgico non può pensare di riscrivere la storia. Un presidio che non sarebbe nemmeno necessario, se chi sta concedendo l’autorizzazione a questa manifestazione sapesse che una associazione che si firma “I Camerati” si sta chiaramente richiamando al periodo fascista e quindi sta facendo apologia del fascismo. Questi non avrebbero alcun diritto di stare in quel luogo e chiediamo, dopo le immagini di ieri a Dongo, che non si ripeta, ma anzi si impedisca una ulteriore vergogna con il tacito assenso degli organi o istituzioni preposte”.