Ancora pioggia, allerta gialla di protezione civile per rischio idrogeologico

Dalle ore 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, fino a prossimo aggiornamento

Dal pomeriggio una progressiva intensificazione delle precipitazioni ed estensione a tutta la regione

LECCO – Ancora pioggia, Regione Lombardia ha emesso allerta di protezione civile gialla per rischio idrogeologico dalle ore 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, fino a prossimo aggiornamento. Dal pomeriggio, infatti, una progressiva intensificazione delle precipitazioni ed estensione a tutta la regione.

La quota dello zero termico, inizialmente tra 1500 e 2000 metri, tenderà ad alzarsi ulteriormente. Si prevede vento in rinforzo sulla pianura dal pomeriggio, in particolare sulle zone orientali, e sulle zone montane soprattutto alle quote più elevate.

L’invito è quello di prestare particolare attenzione e di segnalare eventuali eventi significativi al numero verde 800.061.160.