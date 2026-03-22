Annunziato Larosa eletto segretario FENEALUIL Alta Lombardia: focus su sicurezza e salari

Elezione al congresso di Merone con 65 delegati presenti

Tra le sfide fine incentivi PNRR e aumento dei costi energetici

LECCO – Annunziato Larosa è il nuovo Segretario Generale della FENEALUIL Alta Lombardia. L’elezione è avvenuta a Merone, durante il XVII congresso territoriale della federazione, che rappresenta i lavoratori del settore costruzioni nelle province di Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Il congresso, svoltosi ieri, venerdì 20 marzo, alla presenza di 65 delegati e sotto lo slogan “Insieme per costruire…”, ha segnato il passaggio di consegne con Riccardo Cutaia, alla guida dell’organizzazione negli ultimi dodici anni e ora destinato a proseguire il proprio impegno come Segretario Generale della FENEALUIL Lombardia.

Accanto a Larosa, nella segreteria territoriale, opereranno Gianluca Callina e Laura Cerzosimo, mentre Francesca Lonardi ricoprirà il ruolo di tesoriera. La federazione conta circa 6.000 iscritti e si trova ad affrontare una fase complessa per il comparto edile, segnata dalla conclusione degli incentivi legati al PNRR e dall’instabilità dei costi energetici e delle materie prime.

Nel suo intervento di insediamento, Larosa ha indicato una linea di continuità con il lavoro svolto finora: “Il mio mandato si inserisce nel percorso di crescita della federazione: vogliamo rafforzare la qualità del nostro lavoro e continuare a essere presenti nei cantieri e nelle fabbriche, con attenzione a sicurezza, diritti e rappresentanza”.

Tra le priorità programmatiche figurano il rafforzamento della contrattazione territoriale di secondo livello, la tutela dei salari e della dignità del lavoro, l’implementazione costante delle misure di sicurezza nei cantieri e il consolidamento della presenza sindacale lungo tutta la filiera.

“La nostra forza è la comunità sindacale, fatta di delegate, delegati e lavoratori che ogni giorno rendono vivo il sindacato nei luoghi di lavoro – ha concluso Larosa –. È sempre più importante valorizzare il settore come comparto industriale chiave per lo sviluppo del Paese”.