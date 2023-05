Anteas Lecco festeggia 25 anni e ringrazia tutti i suoi preziosi volontari

A Palazzo delle Paure il convegno “La persona al centro” per celebrare l’importante traguardo

Al termine della bella mattinata taglio del nastro e benedizioni per due nuovi mezzi

LECCO – Anteas Lecco ha festeggiato i suoi primi 25 anni. Una ricorrenza importante che, stamattina, ha riunito la grande famiglia di volontari a Palazzo delle Paure per una giornata focalizzata sul tema “La persona al centro”. Tanti gli spunti di riflessione giunti dagli interventi dei numerosi ospiti che hanno partecipato alla festa per l’importante traguardo.

Il presidente Nino Bevacqua ha espresso grande soddisfazione per questa giornata: “Per noi è estremamente importante fare rete con tutte quelle associazioni che si occupano di assistenza e dei bisogni degli altri – ha detto -. Noi riceviamo tantissime telefonate di aiuto e, ultimamente, la solitudine sta diventando un tema sempre più importante. Il grazie più grande va ai nostri volontari che si impegnano in maniera incredibile e questo, oltre a riempirci di orgoglio, ci dà la forza per andare avanti e continuare quello che è stato fatto in tutti questi anni”.

Importante il contributo del direttore della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti che

ha approfondito il tema del convegno: “La persona al centro”. Molto apprezzati anche gli interventi del presidente nazionale di Anteas Loris Cavalletti, della presidente di Anteas

Lombardia Gloria Bertolotti, e dei numerosi rappresentanti di enti e associazioni del territorio. Presenti anche i past president in particolare Silvano Comi, primo presidente del gruppo, e Emilia Spreafico.

Al termine degli interventi è stato consegnato un riconoscimento ai volontari con più di 10 anni di servizio in Anteas Lecco, un targa per ringraziarli del loro prezioso servizio con una frase di Papa Francesco: “Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili, e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”. La chiusura della festa è avvenuta con il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi mezzi che andranno a implementare un lavoro di volontariato delicato e di cui c’è sempre più bisogno.

I volontari premiati

Paolo Andreani, Aldo Corgini, Gaetano Curreri, Franco Ferrario, Daniele Galli, Gianni Gattinoni, Giuseppe Ielo, Diego Iobizzi, Pietro sala, Angelo Sottocasa, Giorgio Invernizzi, Luigi De Lazzari, Consonni, Antonio Curreri, Sergio Polvara, Luigi Biffi, Pietro Ruffini.

La storia di Anteas Lecco

Anteas Lecco ODV (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) è fondata sull’attività volontaria e sulla valorizzazione della gratuità e del dono; Anteas è protagonista nel Terzo Settore italiano proponendo una visione originale legata all’incontro delle diverse generazioni; rappresenta un esempio di sussidiarietà per il miglioramento della vita personale e sociale e contribuisce in modo significativo al benessere degli anziani. Anteas Lecco ha iniziato l’attività a Lecco dal maggio 1998; è socia affiliata di Anteas nazionale, presente in tutta Italia con circa 500 associazioni di volontariato e di promozione sociale con oltre 80.000 soci aderenti. Le attività principali sono a supporto delle persone fragili, anziane e in situazioni di solitudine, per favorire una cultura della fiducia e promuovere comunità più solidali e accoglienti. Anteas Lecco, con 200 soci e 60 volontari attivi, opera nel territorio della Provincia di Lecco, ed è uno dei soci di impresa sociale il Girasole con la quale sviluppa una reale co-progettazione del welfare dell’Ambito distrettuale di Lecco.