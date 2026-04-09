Anteas Lecco, nel 2025 assistite 1250 persone: cresce il sostegno ad anziani e fragili

Trasporto sociale, corsi, prevenzione e socialità: l’associazione rafforza il proprio ruolo nel welfare territoriale

Bilancio in crescita per Anteas Lecco ODV

LECCO – Crescono i servizi, aumentano i beneficiari e si rafforza la rete sul territorio: il 2025 si chiude con un bilancio positivo per Anteas Lecco ODV, che ha raggiunto complessivamente 1250 persone tra anziani e soggetti fragili.

L’associazione, attiva a Lecco dal 1988, continua a rappresentare un punto di riferimento nel volontariato locale, promuovendo una partecipazione attiva alla vita sociale e un modello concreto di sussidiarietà per il miglioramento della qualità della vita delle persone più vulnerabili. Nel corso dell’anno, Anteas ha consolidato e ampliato le proprie attività, progettando anche nuove iniziative dedicate all’invecchiamento attivo.

Fondamentale il lavoro in rete: Anteas Lecco è socia dell’impresa sociale Il Girasole, con cui partecipa alla co-progettazione del welfare dell’Ambito distrettuale di Lecco, e collabora stabilmente con Comuni, ATS e ASST, RSA, centri diurni, comunità protette, centri di aggregazione ed enti del terzo settore.

Tra i servizi storici e più rilevanti si conferma il trasporto e accompagnamento sociale, attivo fin dalla nascita dell’associazione. Si tratta di un supporto essenziale per persone che necessitano di spostamenti, continuativi o occasionali, verso luoghi di cura, formazione o socialità. Nel 2025 sono stati effettuati 11mila viaggi, per un totale di 134.400 chilometri percorsi, coinvolgendo 400 beneficiari tra anziani, persone con disabilità e minori in situazione di fragilità.

Accanto al sostegno nei bisogni quotidiani, Anteas sviluppa numerosi progetti per favorire un invecchiamento attivo. Nell’ambito del benessere e del movimento, sono stati organizzati 10 corsi di ginnastica dolce in cinque rioni della città di Lecco, affiancati da un gruppo di cammino attivo con uscite settimanali sul territorio: complessivamente 110 anziani hanno partecipato a queste attività.

Importante anche l’impegno nella formazione digitale, con percorsi collettivi e individuali pensati per aiutare gli anziani ad acquisire competenze tecnologiche e favorire una piena cittadinanza digitale: nel 2025 i partecipanti sono stati 50.

Sul fronte culturale, 260 anziani hanno preso parte a corsi di arte e visite culturali, iniziative pensate per stimolare la crescita personale e rafforzare le relazioni sociali. Il turismo sociale ha coinvolto invece 50 persone nella gita organizzata a Sirmione e al Parco Sigurtà.

Spazio anche alla promozione della cultura e della socialità con il progetto “Oggi ti racconto”, che ha portato letture ad alta voce – a cura di un’attrice – all’interno di RSA e luoghi di aggregazione, coinvolgendo 70 anziani.

Grande attenzione è stata riservata anche alla prevenzione della salute: il progetto “A tu per tu con la salute”, realizzato in collaborazione con ATS Brianza e ASST Lecco, ha coinvolto 120 persone su temi quali alimentazione sana, stili di vita, prevenzione cardiovascolare e patologie più diffuse.

Tra le iniziative più significative, anche lo Spazio di socialità per anziani attivo ogni mercoledì pomeriggio presso la Casa della Carità di Lecco, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e la Comunità Pastorale Madonna del Rosario. Qui 90 partecipanti sono stati coinvolti in attività diversificate: incontri e testimonianze, giochi cognitivi, visite culturali, proiezioni cinematografiche, momenti musicali, letture e incontri formativi.

Non meno importante il servizio “Telefono amico”, che offre compagnia agli anziani soli attraverso chiamate periodiche: nel 2025 ha raggiunto 100 beneficiari, con contatti ogni 7-10 giorni.

Per informazioni e richieste di servizio, Anteas Lecco mette a disposizione un numero telefonico attivo nei giorni lavorativi (0341 1880777), oltre al sito internet dell’associazione dove è possibile consultare tutte le iniziative.

Grazie all’impegno costante dei volontari, Anteas Lecco ODV si conferma una presenza fondamentale sul territorio, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni della popolazione anziana e fragile, promuovendo inclusione, benessere e partecipazione sociale.