Anteas Lecco, ripartono ginnastica dolce e Gruppo di cammino

Tre sedi per la ginnastica dolce, da ottobre 2026 a maggio 2027

Il Gruppo di cammino si ritrova invece il mercoledì mattina

LECCO – Dopo la pausa estiva riprendono le iniziative di Anteas Lecco dedicate alla promozione dell’invecchiamento attivo. Due le proposte che tornano a coinvolgere prevalentemente le persone over 65: i corsi di ginnastica dolce e il Gruppo di cammino, attività pensate per favorire il movimento, mantenere in forma corpo e mente e, allo stesso tempo, creare occasioni di socialità.

L’iniziativa viene riproposta anche quest’anno alla luce dell’entusiasmo dimostrato dai partecipanti nelle precedenti edizioni. Per quanto riguarda la ginnastica dolce, i corsi si svolgeranno in tre diverse palestre della città di Lecco, con cadenza settimanale e sotto la guida di insegnanti di scienze motorie.

Il primo appuntamento è fissato per il 5 ottobre alla palestra del liceo “A. Manzoni” di via Ghislanzoni 7. Il 6 ottobre 2026 partiranno invece i corsi alla palestra della scuola primaria “A. Diaz”, in corso Monte Santo 22, e alla palestra del Centro Civico Pertini, in via dell’Eremo 28.

Le lezioni si terranno al pomeriggio, dalle 15 alle 16, e proseguiranno da ottobre 2026 a maggio 2027. Per partecipare è necessario presentare un certificato medico di buona salute. Per iscrizioni e informazioni è possibile consultare il sito www.anteaslecco.it e compilare l’apposito modulo.

Accanto alla ginnastica prosegue anche il Gruppo di cammino, nato su indicazione di ATS Brianza con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica attraverso percorsi pianeggianti e accessibili a tutti. Le uscite si sviluppano a Lecco e nelle zone limitrofe e rappresentano anche un’occasione per favorire la socialità tra i partecipanti.

I percorsi, della durata di circa due ore, vengono scelti tenendo conto delle caratteristiche del territorio, con la possibilità di scoprire e ammirare anche bellezze naturali e luoghi meno conosciuti. Il gruppo ha ripreso l’attività lo scorso 16 settembre e si ritrova generalmente il mercoledì mattina alle 9.30, in piazza Cermenati a Lecco.

Anche per il Gruppo di cammino, iscrizioni e informazioni sono disponibili sul sito www.anteaslecco.it, attraverso l’apposito modulo.

Per aderire a entrambe le iniziative è richiesta la tessera associativa di Anteas Lecco ODV.