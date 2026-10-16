Anteas Lecco spiega l’intelligenza artificiale agli over 65

Un percorso per imparare a usarla nella vita di tutti i giorni

Il corso prende il via venerdì 23 ottobre alle 15 con un workshop gratuito aperto a tutti

LECCO – L’intelligenza artificiale fa paura? Sembra una cosa da giovani, da tecnici, da esperti? Anteas Lecco dice di no e prova a dimostrarlo con un progetto concreto dal titolo inequivocabile: “Per-Corso di Intelligenza Artificiale Facile per Over 65”. L’iniziativa, che rientra nelle attività di “Welfare Digitale” promosse dall’associazione, si propone di accompagnare le persone con più di 65 anni – ma anche chiunque senta poco familiari le nuove tecnologie – alla scoperta di uno strumento che può semplificare davvero la vita quotidiana.

Niente teoria, niente algoritmi, niente parole difficili. Solo pratica, esempi reali ed il tempo necessario per imparare senza fretta, apprendendo competenze e manualità utili nella vita di tutti i giorni. Il corso prende il via venerdì 23 ottobre alle 15 con un workshop gratuito aperto a tutti, che si terrà nella sala conferenze della Casa della Carità in via San Nicolò 9, a Lecco. Sarà l’occasione per capire di cosa si parla quando si dice “Intelligenza Artificiale” e per toccare con mano quanto possa essere semplice iniziare ad usarla.

A seguire, quattro appuntamenti in aula, venerdì 30 ottobre, 6, 9 e 13 novembre alle 14.30, ospitati nei laboratori di informatica dell’Istituto Superiore “A. Badoni”, in via Rivolta 10, a Lecco.

Il filo conduttore è chiaro: mostrare come l’AI possa aiutare a scrivere messaggi e lettere, preparare la lista della spesa, organizzare la giornata, ottenere consigli pratici per la casa, tradurre frasi utili per un viaggio, e persino tenere compagnia nei momenti di solitudine. Un capitolo a parte sarà dedicato alla sicurezza ed all’etica, con consigli semplici per riconoscere truffe online, proteggere i propri dati ed usare l’AI con consapevolezza ed intelligenza, senza correre inutili rischi.

Il corso è pensato per chi non ha alcuna esperienza con il mondo digitale. Non serve sapere usare il computer meglio di quanto già si faccia. I partecipanti dovranno portare solo il proprio cellulare, avere un account e-mail per poi scoprire che l’Intelligenza Artificiale può diventare un’alleata sicura, discreta e paziente.

Anteas aggiunge, con questo corso, un tassello importante ad un obiettivo più alto: la consapevolezza che saper usare la tecnologia è oggi una forma di autonomia e di cittadinanza attiva, soprattutto per le persone meno giovani. In un mondo sempre più connesso, restare indietro non è solo un problema tecnico, ma anche sociale. Questo Per Corso intende offrire una risposta concreta, semplice ed alla portata di tutti.

L’iniziativa rientra nel progetto “Welfare Digitale” sostenuto da Chiesa Valdese con i fondi dell’Otto per Mille. L’iniziativa richiede la tessera associativa Anteas, (costo di 10 euro). I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria. Informazioni e iscrizioni sul sito www.anteaslecco.it.