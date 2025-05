Cai Lecco. Antichi Sentieri e Raduno Sezionale, Monti Sorgenti 2025 continua

I nuovi appuntamenti in calendario

Un convegno con ospiti d’eccezione ed esperti

LECCO – Nuovi appuntamenti per il calendario di Monti Sorgenti 2025, la rassegna culturale dedicata alla montagna promossa da CAI Lecco, Fondazione Cassin e Gruppo Ragni della Grignetta. Nel mese di maggio, propone “Antichi Sentieri. L’arte della pietra a secco”, un evento di tre giorni dedicato alla riscoperta e pratica dell’antica tecnica costruttiva dei muri a secco tra convegni, visite guidate e laboratori pratici. E annuncia per domenica 22 giugno il tradizionale Raduno Sezionale ai Piani di Bobbio.

Dopo la trilogia sui cammini, il convegno sulla Montagnaterapia e l’inaugurazione della mostra fotografica con gli scatti storici di Pino Comi, Monti Sorgenti presenta “Antichi Sentieri. L’arte della pietra a secco”, che si terrà il 16–17–18 maggio, un viaggio tra i muri e le strade selciate del nostro territorio, d’Italia e del mondo. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione muratori e amici di Cà Marti di Carenno e ITLA Italia (International Terraced Landscapes Alliance), si svolge su tre differenti giornate, dove teoria e pratica si incroceranno in diversi appuntamenti (tutti i dettagli nella locandina allegata). In particolare si segnala:

Sabato 17 maggio

Presso l’Officina Badoni di Lecco si terrà un convegno con ospiti d’eccezione ed esperti del settore: Si parlerà dell’arte della pietra a secco tra antropologia, comunità e paesaggio, dalla presentazione del progetto “Sasso a sasso”, che da tre anni opera sul recupero dell’antica Strada Mandria, ad altre significative esperienze italiane e internazionali. Al termine del convegno è previsto il trasferimento a Carenno, pausa pranzo e visita al Museo Cà Marti e al cantiere di Fracetta

Domenica 18 maggio

Una giornata pratica sulla mulattiera Cereda-Montalbano, l’antica Strada Mandria: sotto la guida degli istruttori di Cà Martì, Istituto Clerici e ITLA, i partecipanti potranno imparare e cimentarsi nel restauro e costruzione di muri a secco e acciottolati. Posti limitati e iscrizione obbligatoria entro mercoledì 14 maggio per chi desidera partecipare con gli istruttori. Modulo di iscrizione (per le giornate dell’evento Antichi Sentieri) qui