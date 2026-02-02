Antincendio Rancio, conclusa la pulizia del vallo dalla teleferica a via Montebello

Ben 22 volontari del gruppo hanno partecipato ieri alle terza uscita dell’anno

Il programma, ora, prevede la pulizia del tratto di sentiero che dalla bacheca dell’antincendio va verso il San martino

LECCO – Sono 22 i volontari dell’Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino che, nella mattinata di domenica, hanno partecipato alla terza uscita dell’anno per eseguire lavori di manutenzione della pista tagliafuoco lungo il vallo paramassi.

Con la giornata di ieri è stata completata la pulizia del tratto che dalla teleferica, a Rancio, scende fino a via Montebello. Previste ancora due uscite, una il 15 febbraio e l’altra a inizio marzo: “Il programma, questa volta, è di ripulire il tratto di sentiero che dalla bacheca dell’antincendio arriva all’attacco del sentiero per il San Martino – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. In caso di incendio, infatti, si costituirebbe un’ulteriore linea tagliafuoco”.