Antonio Brusadelli è il nuovo presidente del Lions Club Lecco Host

I soci del Lions Club Lecco Host si sono riuniti per celebrare il passaggio di consegne

Chiara Boniotti, presidente nell’anno lionistico 2022-2023 cede il testimone al neopresidente

LECCO – I soci del Lions Club Lecco Host, lo scorso 22 giugno, si sono riuniti per celebrare il passaggio di consegne fra Chiara Boniotti, presidente nell’anno lionistico 2022-2023 e il neopresidente Antonio Brusadelli. Chiara Boniotti ha ringraziato i numerosi soci presenti per la partecipazione: “Durante l’anno della mia presidenza il nostro club ha visto l’entrata di numerosi nuovi soci. L’allargamento della nostra base associativa, a dispetto dei tempi e delle mode, dimostra che i nostri ideali di servizio, di amicizia e di aiuto sono ancora molto attrattivi e attuali”.

“L’annata trascorsa ha evidenziato il costante e proficuo impegno del Club nel promuovere, anche attraverso associazioni locali, quali l’università degli Adulti e della Terza Età, servizi e progetti a favore dei giovani, della salute, dello sport, della comunità locale e internazionale – ha continuato -. Solo per citarne alcuni mi piace ricordare il contributo erogato ad Oltretutto ’97, un’associazione sportiva dilettantistica composta da atleti diversamente abili, al progetto La Fatica di Essere Giovani (progetto per le scuole secondarie di II grado lecchesi in collaborazione con l’associazione Xsperienza) e, da ultimo, il sostegno al costituendo Leo Club di Zona, ovvero l’associazione giovanile del Lions Clubs International, articolata in Club formati da giovani aventi un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. ‘Alzare lo sguardo oltre l’orizzonte‘ è il motto che sceglierei per quest’annata. Le azioni concrete ed efficaci da parte del nostro club hanno consentito di superare limiti e le difficoltà e di costruire nuovi ponti, anche transnazionali (ne è un esempio il recente incontro in Germania con i nostri club gemellati) per il futuro e per le nuove generazioni”.

La parola è poi passata al neopresidente Antonio Brusadelli, che a sua volta ha ringraziato i soci sottolineando come l’esperienza di essere membro del Lions sia importante non solo per i service che vengono realizzati, ma anche dal punto di vista personale, grazie alla possibilità di creare nuovi rapporti di amicizia: “Con tutti i soci riusciremo a raggiungere anche per l’anno lionistico 2023-2024 i nostri obiettivi e dovremo continuare ad essere sempre pronti ad intercettare nuove esigenze. In questo periodo pieno di improvvisi cambiamenti è ancora più importante essere reattivi. Sono sicuro che continueremo a impegnarci per i nostri service come abbiamo sempre fatto”.