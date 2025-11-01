Aperto il bando della Leva Civica, un’opportunità per i giovani

Un percorso formativo di otto mesi per 25 giovani tra impegno sociale, crescita personale e cittadinanza attiva

L’esperienza avrà inizio il 15 dicembre

LECCO – È ufficialmente aperto il nuovo bando della Leva Civica, promosso dai Comuni degli Ambiti territoriali di Lecco e Bellano, in collaborazione con il progetto Living Land e l’associazione Mosaico.

L’iniziativa offre a 25 giovani l’opportunità di mettersi al servizio della comunità attraverso un percorso formativo che favorisce l’espressione della creatività, accresce il senso di responsabilità e permette di sviluppare competenze organizzative e relazionali.

I partecipanti avranno l’opportunità di collaborare con diverse realtà locali, spaziando dall’ambito sociale a quello scolastico, dalla cultura e comunicazione ai settori tecnici e amministrativi. Le esperienze potranno svolgersi in biblioteche, scuole, musei, uffici di comunicazione, progetti sociali rivolti a minori, giovani, anziani e persone con disabilità, nonché presso uffici comunali.

Le attività si terranno nei Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Bellano, Bulciago, Calolziocorte, Cremeno, Galbiate, Introbio, Lecco, Malgrate, Mandello del Lario, Molteno, Pescate, Pasturo, Oggiono, Valmadrera e Valgreghentino.

“La Leva Civica rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani che desiderano vivere un’esperienza formativa concreta sul campo. È una scelta che permette di orientarsi, anche in momenti di incertezza sul proprio percorso, di esplorare nuovi ambiti professionali e di sentirsi davvero utili al territorio in cui si vive. Partecipare alla Leva Civica significa contribuire in modo tangibile al benessere della comunità, sperimentando la cittadinanza attiva e promuovendo la propria crescita personale” commenta Eleonora Cortesi, responsabile del progetto Living Land.

Possono candidarsi giovani cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in Regione Lombardia, che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda.

Il percorso avrà inizio il 15 dicembre e si svolgerà per otto mesi, fino al 14 agosto 2026, con un impegno settimanale di 20 ore e un compenso mensile di 470 euro, comprensivo di copertura assicurativa.

“Il percorso di Leva Civica mi ha offerto l’opportunità di confrontarmi con altri giovani sulle nostre prospettive personali e professionali, condividendo incertezze, aspettative e speranze per il futuro. Per me non è stata una semplice parentesi tra la fine degli studi e l’inizio di nuove esperienze, ma un vero e proprio viaggio fatto di incontri, crescita e scoperta” spiega commenta Marta, ex partecipante della Leva Civica.

Per partecipare, è necessario inviare la propria manifestazione di interesse, allegando copia della carta d’identità, del codice fiscale e, se presente, del permesso di soggiorno, insieme al curriculum vitae. La candidatura deve essere inviata entro il 1° novembre all’indirizzo email livingland.giovani@consorzioconsolida.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Leva Civica”.

Le posizioni disponibili sono descritte in modo approfondito nel bando, disponibile sul sito http://www.livingland.info

Per info: livingland.giovani@consorzioconsolida.it