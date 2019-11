Il concerto si è tenuto sabato sera nella chiesa di

S. Francesco dei Frati Cappuccini

L’iniziativa giunta alla IV edizione ha sostenuto la Fondazione Telethon: raccolti 1.285 euro

LECCO – “Un commovente successo. Un sogno!” lo ha definito il direttore artistico Michele Casadio, ideatore e curatore della rassegna di canto corale per Telethon “Canti e incantamenti della Montagna” giunta alla IV edizione consecutiva.

Il concerto, che si è tenuto nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Francesco dei Frati Cappuccini, ha permesso di raccogliere ben 1.285 euro che verranno destinati alla ricerca scientifica sostenuta dalla Fondazione Telethon, rappresentata sul nostro territorio dal coordinamento provinciale diretto da Renato Milani e Gerolamo Fontana e che giunge quest’anno alla ventottesima maratona.

Due i cori ad essersi esibiti sull’altare francescano, il Coro Valsassina di Cremeno ed il Coro Femminile “Vandelia”, entrambi diretti con grande eleganza da Maria Grazia Riva.

Suggestivo e silenzioso l’inizio della serata, profondamente dedicato a Padre Giulio Pasquini, con l’ingresso dei due cori senza applausi, la lettura del Salmo dell’Ascensione e l’esecuzione accorata di “Signore delle Cime” (di B. De Marzi), dedicata al religioso.

Il programma si è sviluppato poi in perfetto tema con la rassegna, raccontando nel più sincero spirito del canto popolare, i diversi volti di una montagna che cambia, che ci stupisce e ci incanta con i ricordi, le metafore, i sogni nuovi.

Ha presentato la performance lo stesso Casadio, con accurati riferimenti culturali, storici e letterari, per introdurre al meglio le esecuzioni dei cori e creando col pubblico una perfetta empatia.

Soddisfatto ancora una volta il direttore, Maria Grazia Riva, che si è detta orgogliosa per il lavoro di squadra celato dietro questo progetto, che ha coinvolto lo spirito, il cuore e la passione di molte persone, un vero e proprio esempio di “coralità”. E’ lei stessa a ringraziare i presidenti dei due cori, rispettivamente Cristina Barbini per il Vandelia e Graziano Combi per il Valsassina, sempre pronti a nuove avventure e progetti.

La Fondazione Telethon ha rilasciato ai due cori le pergamene della rassegna, ritirate da Ilaria Foresto per la compagine femminile e da Giovanni Devizzi, fondatore e corista del Valsassina da cinquant’anni. Una serata difficile da dimenticare, che non ha solo riempito la chiesa di molti appassionati ed amici del canto, ma i cuori di tutti i coristi e quelli di quei bambini che, affetti da malattie genetiche, vogliono sperare di poter avere un futuro.