Arriva da Lecco una delle sacche di sangue che hanno salvato la vita a Fedez

In una storia Instagram ha ringraziato i donatori e nella foto compare proprio la sacca dell’ospedale Manzoni

Ovviamente non è nota l’identità del donatore o donatrice, ma fa parte degli oltre 15mila lecchesi che compiono con costanza il prezioso gesto

LECCO – Arriva proprio dal Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Lecco una delle sei sacche di sangue che, nei giorni scorsi, hanno salvato la vita a Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, famosissimo rapper e personaggio televisivo. A renderlo noto, inconsapevolmente, è stato lui stesso attraverso una storia Instagram pubblicata per ringraziare proprio coloro che hanno compiuto un gesto di solidarietà tanto semplice quanto prezioso.

Da qualche giorno, infatti, Fedez è tornato a casa dopo la corsa in ospedale per problemi gastrointestinali (nel 2022 fu operato per un tumore al pancreas, per poi essere nuovamente ricoverato in altre due occasioni nel 2023 e nel 2024), nella serata del 20 luglio scorso era stato infatti ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, per poi essere trasferito all’Humanitas di Rozzano.

Come dicevamo il noto artista ha voluto ringraziare via social tutti i donatori di sangue: “Non sarei qua se sei sconosciuti non avessero donato il sangue che è stato utilizzato per le trasfusioni che mi hanno salvato la vita. Di nuovo. Si parla troppo poco di quante vite salvano in silenzio tutti i donatori di sangue di questo paese. Grazie”.

A fare da sfondo al messaggio, però, c’era la foto di una delle sacche di sangue e agli sguardi più attenti di coloro che quelle sacche le maneggiano tutti i giorni non è sfuggito il codice identificativo internazionale che, nella prima parte, riporta la dicitura I0406: I sta per Italia, 04 sta per Lombardia e il codice 06 identifica proprio il centro di raccolta donazioni dell’ospedale di lecco.

Ovviamente non si può sapere l’identità del donatore o della donatrice, ma si sa che è uno degli oltre 15.500 donatori attivi della nostra provincia che nel corso del 2025 hanno consentito di raccogliere oltre 30mila unità di sangue che, proprio grazie alle eccedenze, vanno a soddisfare le richieste delle province vicine e di mezza Italia, oltre a fare della Provincia di Lecco uno dei territori più virtuosi per donazioni per abitante.

Si tratta solo di una piccola curiosità che però, riguardando un personaggio pubblico, rappresenta in modo ancora più concreto l’importanza della donazione di sangue, un gesto gratuito che ogni giorno salva la vita a tantissime persone.

Fortunatamente le condizione del rapper non sono critiche, ma proprio in queste ore ha annunciato, sempre via social, di doversi fermare: “Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto ‘fermati’. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere”.