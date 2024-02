Arriva il maltempo, diramata l’Allerta Gialla anche sul lecchese

Fase acuta prevista nella fascia oraria tra le 6.00 e le 18.00 di domani, venerdì 2 febbraio

Pioggia prevista anche per sabato e domenica

LECCO – Previsioni meteo confermate con l’arrivo del maltempo a partire da questa sera, con piogge e neve in quota. Precipitazioni che potranno diventare molto intense nella giornata di domani, venerdì, anche sul lecchese, per questo motivo Regione Lombardia ha diramato l’Allerta Gialla per rischio idrogeologico dalle ore 6 di domani fino a nuova comunicazione. Maltempo che dovrebbe continuare anche per le giornate di sabato e domenica.

L’ampia area depressionaria atlantica, porterà correnti instabili umide dai quadranti Sud-occidentali. favorendo precipitazioni deboli diffuse nel corso della notte sui settori alpini e prealpini della Regione, in estensione anche alla fascia di pianura e Appennino dal mattino di domani, 9 febbraio.

“Le piogge – come spiegato nel comunicato della Regione – saranno persistenti per tutta la giornata di domani ed in intensificazione ovunque dalla tarda mattinata: da moderate a localmente forti sui settori montani con la parte più intensa sulla fascia prealpina, in particolare sui settori orobici dove le cumulate potranno superare localmente gli 80 mm/24 ore; precipitazioni invece deboli sulla parte di bassa pianura. La fase acuta è prevista nella fascia oraria tra le 6.00 e le 18.00, ovvero nelle ore centrali della giornata quando le piogge saranno più intense”.

Si abbasserà anche la quota neve, indicativamente a partire dai 1300-1500 metri al mattino, in calo dal tardo pomeriggio attorno a 1200 metri o localmente anche a quote lievemente inferiori in concomitanza con una lieve flessione della quota dello zero termico.

Ventilazione in rinforzo da Sud nelle prime ore di domani sulla fascia alpina e Appennino, con raffiche possibili attorno a 70 km/h alle quote più elevate oltre 1000-1500 metri al mattino, in lieve indebolimento dal pomeriggio sebbene si manterranno moderati. Ventilazione a tratti moderata anche sui rilievi prealpini. In pianura invece atteso rinforzo di vento da Est sin dal primo mattino e persistente fino a sera, in particolare sui settori occidentali.

Il Centro Funzionale di Regione Lombardia rivaluterà nella mattinata di domani i nuovi scenari previsionali e sulla base dell’analisi delle precipitazioni pregresse e delle nuove corse modellistiche idrologiche-idrauliche sarà vagliata l’eventuale estensione dei codici

di allerta.