Arriva Natale e si riaccendono le Luci su Lecco: inaugurazione il 22 novembre

In vista delle Olimpiadi il tema di quest’anno sono gli sport invernali

“Ogni anno cerchiamo di migliorare e, anche stavolta, abbiamo fatto qualcosa che vi stupirà”

LECCO – Sabato 22 novembre alle ore 17 si riaccenderanno le Luci su Lecco. L’iniziativa natalizia organizzata da Amici di Lecco e Confcommercio Lecco è giunta alla settima edizione e anche per quest’anno promette di scaldare il cuore di grandi e piccini.

“Proprio in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, il tema delle luci saranno gli sport invernali – ha detto Antonio Peccati, presidente degli Amici di Lecco -. Anche quest’anno siamo riusciti a fare qualcosa di molto bello che, sono sicuro, sarà capace di stupire tutti. Ogni anno cerchiamo di migliorarci per regalare alla città un momento di gioia, serenità e incontro, perché questo è ciò che ci sta a cuore”.

L’appuntamento del 22 novembre, nella location di Piazza XX Settembre, con il tradizionale conto alla rovescia che accompagna il pubblico all’accensione, sarà preceduto dall’immancabile concerto dell’Accademia Corale di Lecco. Le luci resteranno accese tutti i giorni dalle 17 alle 23.30 fino al 6 gennaio 2026. Con il Comune di Lecco che darà il proprio contributo facendosi carico delle spese dell’energia elettrica. Le proiezioni natalizie illumineranno Piazza XX Settembre e Piazza Cermenati con il video mapping su Palazzo delle Paure. Confermati anche l’albero parlante in Piazza Cermenati, dove ci sarà anche il Mercatino Natalizio organizzato con Fiva Confcommercio, e il libro parlante davanti alla Torre Viscontea.

Uno spettacolo reso possibile grazie al contributo degli Amici di Lecco: “I soci sono solamente 21 – ha ricordato il presidente Peccati -. Se fossimo di più si potrebbe fare qualcosa di ancora più bello, perciò rinnovo l’invito ad aderire alla nostra associazione perché fare del bene fa bene”.

Un ringraziamento è andato anche a tutti gli sponsor, in primis ai main sponsor Acinque Energia, rappresentata dal presidente Stefano Simonetti, e Agenzie Axa di Lecco – Sala Assicurazioni e Assicurazioni Bonaiti dei titolari Filippo Sala e Giulio Bonaiti. Tutti hanno sottolineato di credere fortemente in una iniziativa che valorizza la città di Lecco e tutto il territorio.

Da non dimenticare, poi, le luminarie sostenute dai commercianti, la cui gestione è curata dalla società PassioneEventi Public Relations coordinata da Confcommercio (installazione a cura di Onlight PF di Pozzi Franco): “Anche quest’anno siamo riusciti a illuminare 18 vie e le adesioni sono state 170, sicuramente un buon numero – hanno detto Francesca Vismara e Paola Amati -. I negozianti hanno la consapevolezza dell’utilità del progetto che, oltre a fare comunità, ha risvolti economici molto positivi”.

Anche quest’anno, infine, grazie al progetto che Confcommercio Lecco sta portando avanti con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, si potranno avere dati molto precisi, sia a livello quantitativo che qualitativo, sui visitatori che delle Luci su Lecco: “Un modo concreto e puntale per raccontare alla città e ai commercianti il tipo di turisti che vengono attratti da questo evento. Questo potrà avere ricadute positive sui commercianti che potranno aggiustare il tiro proprio grazie a questa conoscenza profonda dei turisti. L’edizione 2024 di Luci su Lecco ha contato qualcosa come 2 milioni di visite e oltre 387mila visitatori”.