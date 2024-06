Artisti di strada, 27 postazioni in città e nei rioni

In commissione la versione definitiva del regolamento

Le postazioni suddivise in colori a seconda del tipo di esibizione

LECCO – Rivisto e definito il nuovo regolamento comunale per gli artisti di strada: il documento, presentato e discusso a inizio mese in commissione, è stato riportato in aula martedì sera nella sua veste definitiva che, come precisato dalla vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Simona Piazza, ha recepito gran parte delle indicazioni e suggerimenti dei commissari, per cercare di equilibrare la convivenza tra gli artisti e i residenti.

Sono complessivamente 27 le postazioni individuate in città, in centro ma anche nei rioni. “Gli artisti che decidono di venire a Lecco potranno continuare a farlo senza iscrizioni, scegliendo cioè liberamente orario e postazione a seconda della disponibilità”.

Le postazioni saranno di tre tipologie: rossa (musica con amplificazione), gialla (musica acustica) e azzurra (per le arti non musicali). 7 le postazioni rosse individuate, 3 quelle azzurre e 24 quelle gialle: “Quindi la maggior parte delle postazioni prevedono la possibilità di fare musica, senza amplificazione” ha precisato Piazza. Gli orari saranno stagionali: dalle 10 alle 19 in inverno (1 ottobre-30 aprile) e dalle 10 alle 23 in estate (1 maggio-31 settembre).

Il regolamento ora verrà portato in Consiglio Comunale per l’approvazione e la definitiva entrata in vigore.