Arturo Fracassa, nuova canzone dedicata al suo amore per Lecco (VIDEO)

Nuovo pezzo e nuovo video per il cestista cantautore

“Sono nato qui”, una canzone per la città di Lecco

LECCO – La città di Lecco ha avuto un ruolo fondamentale per Arturo Fracassa, cestista e cantautore che sulle rive del Lario è nato e cresciuto. Proprio per questo motivo Arturo ha scritto e prodotto, insieme a Stefano Fumagalli, una canzone dal titolo “Sono nato qui”, dedicata proprio a Lecco.

“Questa canzone ha avuto una lunghissima gestazione – dichiara Arturo – è stata una delle prime che ho scritto e voleva mettere in musica il mio sguardo sulla città. Doveva essere inserita in uno dei due album che ho prodotto, ma alla fine non ero mai soddisfatto del risultato finale, pensavo alla ricerca delle parole giuste e perdevo il filo.”

Il rapporto tra il cantautore e il suo personale omaggio a Lecco è stato a lungo conflittuale. “Questa canzone mi è sempre rimasta ‘dentro’, non ho mai voluto abbandonarla. Lo scorso anno l’ho ripresa in mano dopo aver visto una serie di immagini della città, di scorci. Ho cambiato il ritmo, trasformandola da ballata a canzone pop rock e tutto è andato a posto.”

Arturo ha parlato di questa canzone a Stefano Fumagalli durante la rassegna “Re nudi”, trovando entusiasmo e sostegno. “Abbiamo capito che un pezzo simile meritava anche un video, quindi lo abbiamo fatto, con la collaborazione di Antonio Losa. Le immagini seguono il filo della narrazione, mostrando alcuni dei punti più caratteristici di Lecco. Il video inizia con un bambino in riva al lago, un bambino che cresce ammirando la città, e termina con un padre che mostra a quel bambino la bellezza del nostro territorio.”