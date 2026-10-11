Asili nido, UIL Lombardia denuncia i limiti dei bonus: “Troppe famiglie escluse”

L’integrazione tra bonus INPS, Nidi Gratis e contributi comunali può azzerare le rette, ma soprattutto entro determinate soglie ISEE

Il sindacato chiede una riforma delle politiche di sostegno alla prima infanzia per garantire tariffe accessibili anche al ceto medio

LECCO – I bonus per gli asili nido possono ridurre o azzerare le rette per le famiglie con ISEE più basso, ma il sistema di agevolazioni rischia di lasciare scoperte quelle che superano di poco le soglie previste e devono comunque sostenere costi elevati. È quanto evidenzia UIL Lombardia, che interviene sui risultati del proprio studio dedicato alle tariffe degli asili nido, chiedendo una revisione delle politiche di sostegno alla prima infanzia.

Il sindacato riconosce che, attraverso l’integrazione tra il Bonus Asilo Nido dell’INPS, la misura regionale Nidi Gratis e gli interventi comunali, è possibile ottenere una riduzione significativa delle rette, fino al loro azzeramento per determinate fasce ISEE. Secondo UIL Lombardia, tuttavia, proprio la necessità di combinare più contributi mette in evidenza i limiti di un sistema che non garantisce le stesse condizioni di accesso a tutte le famiglie.

“Riconosciamo l’impegno delle istituzioni nel combinare i bonus di INPS e Regione Lombardia per le fasce ISEE più basse – dichiara UIL Lombardia – ma il nodo cruciale della questione sta proprio nel limite dell’accessibilità: queste agevolazioni azzerano la retta prevalentemente solo fino a determinate soglie di ISEE normalmente di 20-25 mila Euro. Cosa succede a tutte le famiglie che superano questo tetto, o a chi deve ricorrere al privato perché i posti comunali non bastano?”

Lo studio prende in esame le tariffe nominali degli asili nido per evidenziare il peso delle rette sui bilanci familiari. Per il sindacato, il ricorso a una combinazione di contributi statali, regionali e comunali per rendere il servizio economicamente sostenibile dimostra quanto il costo degli asili nido rimanga elevato e quanto l’attuale sistema di sostegno sia ancora parziale.

“Lo studio non vuole essere una polemica sui dati o sulla distinzione tra rette pubbliche e private – prosegue il sindacato – ma una battaglia di principio e di sostanza. I contributi regionali e il bonus INPS finiscono per tutelare solo una fascia determinata della popolazione (fino a 20mila euro di ISEE), lasciando scoperto chi ha un reddito di poco superiore ma si trova comunque ad affrontare costi insostenibili nel mercato privato o rette comunali crescenti. A Lodi la disponibilità di posti nei nidi comunali resta limitata e costringe molti genitori a rivolgersi all’offerta privata, dove i rimborsi non riescono a calmierare del tutto la spesa.”

Per UIL Lombardia, la questione non riguarda soltanto l’esistenza dei bonus, ma anche le soglie ISEE che ne regolano l’accesso e la durata delle misure. Il sindacato chiede quindi di superare un sistema basato su contributi temporanei e di rendere il servizio più accessibile anche alle famiglie del ceto medio.

“L’accesso all’asilo nido deve diventare un diritto universale, strutturale e uniforme in tutta la Lombardia. Garantire la gratuità o tariffe davvero accessibili solo al di sotto dei 20mila euro di ISEE significa lasciare sola una gran parte del ceto medio. Accogliamo con favore l’aumento dei posti e dei servizi convenzionati previsti dal Comune, ma ribadiamo la necessità di una riforma delle politiche pubbliche regionali e nazionali che renda la prima infanzia un servizio pubblico essenziale per tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro fascia di reddito o dal comune in cui risiedono.”