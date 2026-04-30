Asilo nido di Bonacina, lavori verso la conclusione: termine previsto a fine giugno

Cartongessi completati, avviata la posa del massetto e i lavori in copertura: cantiere in fase avanzata

Intervento da 1,83 milioni: struttura pronta nei prossimi mesi, possibile apertura con il nuovo anno scolastico

LECCO – Manca sempre meno all’arrivo di un nuovo asilo nido a Lecco: è infatti previsto entro la fine di giugno il termine dei lavori per la realizzazione dell’asilo nido comunale del rione di Bonacina, in via Timavo.

Le operazioni, in mano alla ditta IMG Srl, stanno procedendo in linea con il cronoprogramma.

Diverse gli interventi che si stanno ultimando in questi giorni, tra cui la posa dei cartongessi destinati alla suddivisione degli spazi al piano terra e a quello superiore e la sistemazione della carpenteria in copertura del tetto.

Si procederà, tra la giornata di oggi, giovedì 30 aprile, e quella di domani, al getto del massetto leggero per coprire il sistema impiantistico e preparare la base per la pavimentazione su entrambi i piani dell’edificio.

I lavori, del valore complessivo di 1.83 milioni di euro, sono dunque in fase avanzata e le liste di prenotazione risultano già piene: tutto fa pensare con fiducia ad un’apertura in tempo con l’inizio del nuovo anno scolastico 2026-2027, plausibilmente nel mese di ottobre.