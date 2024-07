Assalto al Resegone, 500 partecipanti per festeggiare la Sel

Grande affluenza per il classico appuntamento estivo della Società Escursionisti Lecchesi

LECCO – Favorito da una giornata di sole il 57esimo Assalto al Resegone ha visto grande affluenza di ‘selini’ ed amici della montagna per un appuntamento oramai simbolo per la Società Escursionisti Lecchesi.

Almeno 500 le persone salite in vetta risalendo i vari sentieri possibili. Qui, ai piedi della croce, è stata celebrata la Santa Messa da Don Andrea Regolani, sacerdote di Seveso in vacanza per qualche giorno in Valsassina. Poi il pranzo, al sacco o al rifugio, servito dal gestore Stefano Valsecchi e dal suo staff.

Un anno speciale per la Sel che nel 2024 celebra i 125 anni della fondazione. Per l’occasione è stata realizzata una t-shirt, consegnata ai partecipanti.

“Una bellissima giornata, siamo molto contenti – il commento del presidente della Sel Mauro Colombo – un ringraziamento a Stefano per la sua accoglienza, a tutti gli organizzatori e ai partecipanti, in particolare al gruppo dei ‘Pirati’, che hanno preso alla lettera l’Assalto travestendosi in occasione del compleanno di un socio. Grazie anche al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni per la sua presenza. Arrivederci al prossimo anno – ha concluso – altrettanto speciale perché festeggeremo i cento anni dalla posa della croce, avvenuta nel 1925″.