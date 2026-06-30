Assalto al Resegone: la storica manifestazione della Sel in programma il 5 luglio

Partenza libera tra le 7.30 e le 9.30 da Morterone o dal piazzale della funivia a Versasio

Luglio intenso per l’associazione del presidente Mauro Colombo: il 25 e 26 luglio festa per i 100 anni del Rifugio Sassi Castelli

LECCO – Domenica 5 luglio ritorna l’Assalto al Resegone, la storica manifestazione organizzata dalla Società Escursionisti Lecchesi e che ogni anno richiama centinaia di appassionati da tutta la provincia e non solo.

Giunto alla 59^ edizione, l’Assalto al Resegone è un appuntamento particolarmente sentito dai lecchesi che salgono al Rifugio Azzoni lungo diversi itinerari. La formula è sempre la stessa: dalle ore 7.30 fino alle ore 9.30 i volontari della Sel saranno presenti ai punti di partenza del sentiero che sale da Morterone e sul piazzale della funivia a Versasio per consegnare un tagliandino che dà diritto a un omaggio a chi salirà in vetta al Resegone.

Alle ore 11.30 sarà il parroco di Acquate don Walter Magnoni a celebrare la Santa Messa al cospetto della croce di vetta e poi, come da tradizione, la giornata proseguirà al Rifugio Azzoni dove sarà possibile mangiare e trascorrere la giornata in amicizia. L’iniziativa è aperta a tutti (QUI LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI).

Un luglio intenso per la Società Escursionisti Lecchesi

Dopo l’importante appuntamento con l’Assalto al Resegone, per l’associazione guidata dal presidente Mauro Colombo sarà un mese di luglio ricco di appuntamenti. Sabato 18 e domenica 19 luglio è in programma la 6^ gita del CamminaSel 2026 con la due giorni al Rifugio Larcher al Cevedale (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

Il fine settimana successivo (25-26 luglio), ci sarà un altro momento davvero importante con i festeggiamenti dei 100 anni del Rifugio Sassi Castelli ai Piani di Artavaggio, una delle quattro strutture di proprietà della Sel (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).