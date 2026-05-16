Asse Civate-Pescate. Provincia e Comuni verso uno studio sul traffico e la viabilità

Predisposta una bozza di Accordo di programma per affidare un’analisi della rete viaria e degli attraversamenti dell’Adda

L’incarico, dal valore stimato di 50mila euro, servirà a valutare criticità, capacità e livello di servizio delle strade del territorio

LECCO – Una nuova analisi per studiare traffico, criticità e possibili interventi lungo uno degli assi viari più delicati del territorio lecchese. La Provincia di Lecco e i Comuni di Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Pescate e Valmadrera intendono affidare un incarico professionale per analizzare la mobilità sull’asse Civate-Pescate, compresi gli attraversamenti dell’Adda.

L’obiettivo è valutare capacità e livello di servizio della rete viaria e individuare eventuali correttivi per migliorare mobilità e sicurezza in un’area da tempo interessata da forti criticità legate alla circolazione.

Per coordinare il progetto, gli uffici tecnici provinciali hanno predisposto una bozza di Accordo di programma che definirà tempi, modalità di versamento delle quote economiche e gli altri adempimenti necessari alla realizzazione dell’analisi.

L’incarico ha un valore stimato di 50mila euro. La Provincia di Lecco sosterrà metà della spesa, pari a 25mila euro, mentre la restante quota sarà suddivisa tra i Comuni coinvolti in proporzione al numero degli abitanti.

Sul tema si sono già svolti due incontri tra la Provincia e i sindaci dei Comuni partner, durante i quali sono stati individuati gli assi viari da sottoporre allo studio.

“Gli enti partecipanti – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente provinciale con delega a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Mattia Micheli – condividono che il miglioramento della mobilità su quest’area debba fondarsi su una base scientifica solida e oggettiva, dalla cui analisi discenderanno proposte di intervento a risoluzione delle criticità evidenziate”.

Hofmann e Micheli sottolineano inoltre come l’obiettivo sia quello di “orientare scelte efficaci e sostenibili”, considerando “le necessità di un territorio complessivo, non soltanto del singolo”.

A evidenziare l’importanza dello studio anche il presidente della Conferenza dei Sindaci del Lecchese Piergiovanni Montanelli, che ringrazia la Provincia “per essersi fatta promotrice e cofinanziatrice dell’iniziativa”.

“Lo strumento proposto – osserva Montanelli – fornirà una utile base di conoscenza che sarà il punto di partenza per le scelte necessarie a migliorare in maniera efficace la mobilità sulle nostre strade”. Un percorso che, secondo il presidente della Conferenza dei Sindaci, non riguarda soltanto nuove infrastrutture, ma anche possibili interventi sulla riorganizzazione del trasporto pubblico, in una visione “olistica” della mobilità quotidiana e turistica del territorio.