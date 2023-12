Assegnati 31 nuovi Carabinieri alla provincia di Lecco per il 2023

Reduci da un intenso percorso formativo, saranno presentati al Prefetto nei prossimi giorni

In tutta la Lombardia arrivati complessivamente 931 Carabinieri

MILANO – Completate le immissioni di nuovi Carabinieri per il 2023: alla provincia di Lecco ne sono stati assegnati 31.

Complessivamente sono giunti in Lombardia 931 Carabinieri, collocati alle 460 Tenenze e Stazioni Carabinieri nelle 12 province. Oltre a Lecco, alla provincia di Milano destinati 274 Carabinieri di cui 96 ai reparti della città di Milano, 95 per i reparti della provincia di Bergamo, 120 per Brescia, 48 per Como, 40 per Cremona, 26 per Lodi, 46 per Mantova, 81 per Monza-Brianza, 60 per Pavia, 30 per Sondrio e 80 per Varese.

Si tratta di giovani militari, appartenenti al 141° e al 142° corso formativo, che hanno terminato un intenso percorso formativo presso le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino, Reggio Calabria, Roma e Velletri e, sono pronti a intraprendere il loro servizio attivo, contribuendo ad accrescere i livelli di sicurezza e ad alimentare la rassicurazione sociale delle comunità dove opereranno, sotto la guida dei loro Comandanti.

La loro provenienza è per il 34% dalla Campania, quindi Puglia, Sicilia e Lazio, e il 9% circa proviene da regioni del nord Italia. Un quarto è personale femminile, per complessive 233 unità.

Durante i sei mesi di formazione i Carabinieri sono stati sottoposti a un intenso ciclo di formazione in una combinazione di competenza e di affidabilità. Le materie di studio sono estese alle modalità di primo intervento per i reati informatici e per i reati ambientali. Inoltre, tutti hanno acquisito l’abilitazione a prestare soccorso attraverso manovre salva vita.

Nei prossimi giorni i giovani Carabinieri saranno presentati ai Prefetti delle rispettive provincie, in ragione delle funzioni di pubblica sicurezza che andranno ad esercitare, e ai Sindaci delle comunità in cui opereranno e vivranno.