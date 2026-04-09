L’associazione, attiva da 37 anni, rinnova l’invito alla comunità per sostenere servizi essenziali di cura e accompagnamento

“Il 5×1000 è molto più di una firma”: l’appello del presidente Ferrario alla comunità

LECCO – L’Associazione Fabio Sassi rilancia il proprio impegno sul territorio e presenta la campagna 5×1000 per il 2026, un’iniziativa che punta a rafforzare il sostegno alle attività di assistenza rivolte ai malati inguaribili e alle loro famiglie. Con lo slogan “Ogni gesto conta. Una storia per vivere”, l’organizzazione invita la comunità a compiere una scelta concreta di solidarietà, destinando una firma che si traduce in servizi quotidiani di cura, ascolto e accompagnamento.

Attiva da 37 anni nel campo delle cure palliative, l’Associazione rappresenta un punto di riferimento per il territorio, garantendo interventi che mettono al centro la dignità della persona e la qualità della vita anche nelle fasi più delicate della malattia. L’attività si sviluppa sia all’interno dell’Hospice Il Nespolo di Airuno sia a domicilio, in collaborazione con le Unità di cure palliative dell’Ospedale di Merate, attraverso un modello che integra assistenza sanitaria, supporto psicologico e attenzione alla dimensione relazionale.

I numeri dell’ultimo anno confermano la portata dell’impegno: centinaia di persone seguite, migliaia di giornate di degenza in Hospice, oltre mille ore di colloqui con i familiari e centinaia di ore dedicate all’assistenza domiciliare. A questo si aggiunge il supporto continuativo ai malati di SLA presso la RSA Villa dei Cedri di Merate, insieme alle attività di formazione per volontari e operatori sanitari e ai progetti specifici come il sostegno al lutto.

Un lavoro che si fonda su competenze professionali e volontariato, costruito giorno dopo giorno attraverso relazioni e percorsi di assistenza personalizzati, e che trova nella campagna 5×1000 uno strumento fondamentale per garantirne la continuità.

“Il 5×1000 è molto più di una firma: è una scelta di responsabilità verso la comunità – sottolinea Giancarlo Ferrario, Presidente dell’Associazione Fabio Sassi –. Attraverso questo gesto, che non comporta alcun costo per il contribuente, è possibile sostenere in modo diretto un servizio essenziale per il nostro territorio. Significa permetterci di continuare a garantire cure e un accompagnamento qualificato e umano, facendo in modo che nessuna persona e nessuna famiglia vengano lasciate sole nel momento più fragile della propria vita”.

La campagna richiama l’attenzione su un principio semplice: anche un gesto apparentemente piccolo può contribuire a sostenere una rete di cura fondamentale per la comunità. Destinare il 5×1000 all’Associazione Fabio Sassi significa infatti offrire un supporto concreto a servizi che ogni giorno fanno la differenza.

Per aderire è sufficiente, al momento della dichiarazione dei redditi, firmare nel riquadro “Sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS” e indicare il codice fiscale 94005140135. Un gesto che non comporta costi per il contribuente ma che può trasformarsi in cura, vicinanza e dignità, perché davvero ogni gesto conta.