Associazione Mir Sada, la scuola in ricordo di Marika Ara è realtà

A giugno una delegazione dell’associazione si recherà a Kragujevac’, in Serbia, per l’inaugurazione

“Segno evidente che i semi che Marika ha lasciato con la sua testimonianza continuano a dare i loro frutti”

CALOLZIOCORTE – Per ricordare l’amica Marika Ara, l’associazione Mir Sada – Progetto per la Pace ha avviato dallo scorso mese di febbraio una raccolta fondi per la ristrutturazione di una scuola elementare nella città di Kragujevac’, in Serbia.

“Siamo estremamente soddisfatti di comunicare che la cifra necessaria per coprire i costi di tutti i lavori preventivati, che ammontavano a 15.000 euro, è stata raggiunta e superata – hanno fatto sapere dall’associazione -. Alla data odierna abbiamo raccolto 18.940 euro grazie al contributo di circa 100 donatori, segno evidente che i semi che Marika ha lasciato con la sua testimonianza di solidarietà, fratellanza e ricerca della pace continuano a dare i loro frutti”.

Nel prossimo mese di giugno una delegazione dell’associazione si recherà a Kragujevac’ per l’inaugurazione della rinnovata scuola elementare in memoria di Marika: “La raccolta prosegue e con i fondi che risulteranno in avanzo rispetto ai costi del progetto potremo finanziare l’acquisto di materiale scolastico e tecnologico per completare al meglio la sistemazione della nuova scuola. Intendiamo inoltre acquistare materiale specifico da donare all’Associazione di aiuto e sostegno per le persone non udenti del comune di Kragujevac'”.

Da parte di Mir Sada un ringraziamo a tutte le persone, le associazioni, i gruppi che hanno partecipato a questa raccolta nel nome della nostra indimenticabile Marika.