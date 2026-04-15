ASST Lecco aderisce all’Open Week sulla salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite, incontri e servizi gratuiti

In programma visite, consulenze ed eventi informativi rivolti a donne, giovani e famiglie in tutta la provincia

Il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito dei Bollini Rosa, sul portale di ASST Lecco e sui canali social aziendali

LECCO – Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e momenti di informazione e confronto. Dal 22 al 29 aprile l’ASST di Lecco aderisce all’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS in occasione dell’undicesima Giornata nazionale della salute della donna.

L’iniziativa coinvolge 253 strutture del network Bollino Rosa su tutto il territorio nazionale e prevede visite, esami strumentali, consulenze e incontri informativi rivolti alla popolazione femminile. A Lecco e nel territorio dell’ASST, le attività si inseriscono in un percorso più ampio che punta a promuovere una visione integrata della salute femminile, con proposte rivolte non solo alle donne adulte ma anche a preadolescenti e famiglie, per favorire consapevolezza e corretti stili di vita fin dalle prime fasi della crescita.

Un ruolo centrale è svolto dai consultori familiari e dalla Struttura complessa di Oncologia, che hanno predisposto un calendario articolato di iniziative, con l’obiettivo di affiancare alla presa in carico clinica momenti di ascolto, informazione e supporto.

Tra gli appuntamenti in programma a Lecco, il 23 aprile è previsto l’incontro “Diventare mamme oggi. Smascherare l’ideale per accogliere il reale”, mentre il 24 aprile si terrà il gruppo “Conosci-amo il pavimento pelvico”, dedicato alla consapevolezza e alla cura del proprio corpo.

Sempre all’ospedale “Alessandro Manzoni”, il 22 aprile sono in calendario diversi momenti dedicati al benessere e al supporto: un incontro con la psicologa della Struttura complessa di Oncologia, seguito da attività come il trucco estetico e una sessione di yoga, pensati per accompagnare le donne anche dal punto di vista emotivo e relazionale.

Le iniziative si estendono anche agli altri consultori del territorio, con incontri su temi come la menopausa, la maternità, l’alimentazione e le relazioni, coinvolgendo diverse fasce d’età e contesti familiari.

Il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito dedicato ai Bollini Rosa, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica, nonché sul sito dell’ASST di Lecco all’indirizzo www.asst-lecco.it, dove sono disponibili tutte le informazioni per partecipare alle attività in programma.