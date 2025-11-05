Asst Lecco. Giornata Mondiale della Prematurità, le iniziative

Una giornata di eventi e attività per sensibilizzare e sostenere bambini prematuri e famiglie

Appuntamento a domenica 16 novembre

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, celebrata ogni anno il 17 novembre, la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Asst di Lecco organizza, domenica 16 novembre, una giornata di eventi e attività presso l’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco.

Un’occasione per sensibilizzare la comunità sul tema della nascita pretermine, un fenomeno che ogni anno coinvolge migliaia di famiglie, valorizzare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari e celebrare la forza e la resilienza dei bambini prematuri e dei loro genitori.

Il pomeriggio sarà ricco di appuntamenti dedicati a informare, condividere esperienze e creare momenti di comunità. Alle 14:30, all’esterno dell’Ospedale, di fronte alla Palazzina Amministrativa e sulle scale esterne, si terrà un flashmob aperto a tutti. I partecipanti sono invitati a indossare un capo di colore viola.

Alle 15:30, nella hall dell’Ospedale, saranno presentate le aree tematiche ideate dagli operatori sanitari della TIN, con l’obiettivo di far conoscere da vicino la realtà della prematurità.

A seguire, alle 16:30, il pomeriggio proseguirà nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, al primo piano, con un’attività di animazione a cura dei clown e una merenda condivisa tra operatori e famiglie, per vivere un momento di gioia, leggerezza e condivisione.

Nel corso del pomeriggio, presso l’Aula Dipartimentale al primo piano, sarà allestita una stazione dimostrativa sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in neonati e bambini, realizzata in collaborazione con A.A.T. 118 Lecco di AREU.