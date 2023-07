Asst Lecco, la dottoressa Colombo commissaria al Fatebenefratelli Sacco di Milano

La dottoressa Colombo era arrivata a Lecco nel 2019, su nomina dell’ex assessore regionale Gallera

Ricoprirà il ruolo di Commissaria alla direzione della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

LECCO – La Dottoressa Maria Grazia Colombo, fino allo scorso 24 luglio, Direttore Amministrativo della ASST Lecco, è stata scelta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore Guido Bertolaso come Commissaria alla direzione della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

“Ringrazio Maria Grazia Colombo per la professionalità, competenza, capacità, tenacia ed empatia che ha profuso al servizio della nostra azienda e per l’amicizia, sintonia, condivisione di scelte e percorsi, per i consigli sempre equilibrati e meditati che mi ha saputo dare in tutti questi anni di lavoro insieme – scrive in una nota il Direttore Generale della ASST Lecco Paolo Favini -. Non è facile avere la possibilità di lavorare con Direttori che abbiano le sue capacità professionali ed umane. Sono certo che, proprio per le sue qualità, continuerà a dare grande contributo al servizio della sanità lombarda. Con molto affetto e riconoscenza, insieme al Dottor Corrao e al Dottor Frisone, le faccio i miei migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico che ha meritato di raggiungere”.

La dottoressa Colombo vanta una grande esperienza amministrativa, nelle Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, all’ospedale di Circolo di Varese: era arrivata a Lecco nel febbraio 2019 – insieme al direttore sanitario Vito Corrao – su nomina dell’ex assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera.