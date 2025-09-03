ASST Lecco: le infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) di Merate al fianco dei giovani

Ai Piani Resinelli il campo scuola per i ragazzi con diabete di tipo 1

LECCO – In questi giorni, presso la Baita Segantini ai Piani Resinelli, è in corso un campo scuola dedicato ai minori affetti da diabete mellito di tipo 1.

L’iniziativa, organizzata da AGD Lecco (Associazione Giovani Diabetici) in collaborazione con la Pediatria dell’ospedale “A. Manzoni” di Lecco, coinvolgendo anche gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) di Merate, ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’esperienza educativo-terapeutica intensa e ben strutturata.

Il contesto contribuisce a stimolare l’autonomia dei ragazzi promuovendo la consapevolezza nella gestione della patologia, attraverso attività pratiche come pranzi didattici e monitoraggi glicemici durante l’attività fisica.

Le infermiere hanno aderito con entusiasmo e disponibilità partecipando a momenti formativi specifici volti ad approfondire l’utilizzo dei diversi device in uso tra i ragazzi e garantendo la presenza di una Infermiera di Famiglia e Comunità al giorno per tutta la durata del campo scuola.

Gianluca Peschi, Direttore Socio-Sanitario ASST Lecco: “La partecipazione delle Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) di Merate al campo estivo organizzato da AGD Lecco rappresenta non solo un gesto di grande valore umano e professionale, ma anche un’importante occasione per avviare nuove sinergie, rafforzare la visibilità e valorizzare il ruolo delle IFeC, in particolare nei contesti educativi e nei percorsi di empowerment rivolti ai più giovani”.