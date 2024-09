Ats Brianza: agevolazioni per ticket sanitari non pagati

Per coloro che hanno ricevuto o riceveranno un verbale sanzionatorio o un’ordinanza di ingiunzione

Previste agevolazioni per chi si trova in questa situazione

LECCO – L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza informa i cittadini che hanno ricevuto o riceveranno un accertamento (verbale sanzionatorio o ordinanza ingiunzione) a seguito di ticket non pagati per prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche.

In virtù dell’articolo 10 della Legge Regionale n. 14 dell’8 agosto 2024, sono previste alcune agevolazioni per coloro che si trovano in questa situazione. Di seguito, vengono illustrate le opportunità disponibili per alleviare il carico economico sui cittadini interessati.

Verbale di accertamento e contestazione

Si riceve dopo l’accertamento, dell’indebita percezione di prestazioni in regime di esenzione reddituale non avendone titolo.

Coloro che hanno ricevuto un verbale di accertamento nel periodo dal 01/01/2024 al 13/08/2024 potranno beneficiare della possibilità di saldare il ticket, le maggiorazioni per interessi legali accumulati e le spese del procedimento, con esonero dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma del codice penale, entro il termine del 31 dicembre 2024.

Coloro che hanno ricevuto o riceveranno un verbale di accertamento nel periodo dal 14/08/2024 al 31/12/2024 potranno usufruire della possibilità di saldare il ticket, le maggiorazioni per interessi legali accumulati e le spese di procedimento, con esonero dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, entro il 30 giugno 2025.

Il bollettino PagoPA allegato al verbale è già stato decurtato dell’importo della sanzione.

Ordinanza di ingiunzione

Si riceve a seguito del mancato pagamento di quanto contestato nel verbale di accertamento:

per tutti coloro che hanno ricevuto l’ordinanza nel periodo dal 01/01/2024 al 13/08/2024, il termine ultimo per effettuare il pagamento è prorogato al 31 dicembre 2024.

per tutti coloro che hanno ricevuto o riceveranno l’ordinanza di ingiunzione nel periodo dal 14/08/2024 al 31/12/2024, il termine ultimo per effettuare il pagamento è prorogato al 30 giugno 2025.

L’elevazione della sanzione da parte di ATS è il risultato dei controlli incrociati effettuati sulla base delle informazioni reddituali fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché da quelle messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e dall’INPS. Inoltre, i dati relativi alle prestazioni usufruite sono forniti ad ATS tramite il Sistema Tessera Sanitaria dal Ministero della Salute.

Le contestazioni inviate dall’Agenzia di Tutela della Salute sono già depurate degli importi che il cittadino avrebbe comunque potuto beneficiare grazie a eventuali esenzioni per patologia di cui era in possesso durante il periodo di riferimento.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio esenzioni al numero 0341 482512 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12:30, oppure inviare un’email all’indirizzo esenzioni@ats-brianza.it