ATS Brianza: in arrivo i verbali per indebita fruizione del ticket sanitario 2021

Le notifiche saranno inviate esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento

Per i verbali notificati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 il termine agevolato per il pagamento è fissato al 30 aprile 2027

LECCO – Nei prossimi giorni saranno notificati ai cittadini i verbali di accertamento e contestazione relativi all’indebita fruizione dell’esenzione dal ticket sanitario per l’anno 2021. A comunicarlo è l’Agenzia di Tutela della Salute, che precisa anche le modalità attraverso cui verranno recapitate le comunicazioni e le procedure previste per chi intenda contestare il verbale.

Le notifiche saranno effettuate esclusivamente tramite atto giudiziario, attraverso raccomandata verde con avviso di ricevimento. L’ATS specifica che i verbali non saranno invece inviati tramite e-mail o altri canali digitali.

Per le persone che riceveranno il provvedimento entra in gioco anche quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. L’articolo 6 della normativa stabilisce alcune forme agevolate per il pagamento delle prestazioni fruite indebitamente senza il possesso dei requisiti necessari per usufruire di determinate esenzioni.

Le agevolazioni riguardano le esenzioni E01, E02, E03, E04, E05, E12 ed E14.

In particolare, per chi riceve un verbale di contestazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, è previsto un nuovo termine per il pagamento, fissato al 30 aprile 2027.

Per usufruire della modalità agevolata sarà necessario corrispondere quanto dovuto per il ticket, gli interessi legali e le spese di procedimento. È invece previsto l’esonero dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale.

Resta inoltre la possibilità di contestare il provvedimento. I cittadini che ritengano di avere elementi da sottoporre all’attenzione dell’ATS possono presentare memorie difensive o istanze di contestazione, secondo quanto previsto dall’articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La contestazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla formale ricezione del verbale, deve essere firmata e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido. È possibile trasmetterla tramite e-mail oppure attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando tutta la documentazione utile a sostenere quanto dichiarato.

L’ATS invita inoltre i cittadini a verificare direttamente sul verbale ricevuto quale documentazione sia necessaria da produrre in relazione all’eventuale contestazione.

Per chiarimenti sui verbali o sulle procedure è possibile contattare l’Ufficio Controllo Esenzioni al numero 0341-482512 oppure scrivere all’indirizzo e-mail esenzioni@ats-bianza.it.