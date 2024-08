Ats Brianza rafforza l’organico: in due mesi 60 nuove assunzioni

Una gran parte di questi reclutamenti riguardano il settore della prevenzione e della sicurezza sul lavoro

In partenza con le scuole il progetto del Laboratorio Interattivo Sicurezza Sul Lavoro

LECCO – Sono 60 le assunzioni di personale deliberate dal 1 giugno 2024 da ATS Brianza per rafforzare l’organico esistente.

“Dall’insediamento nel gennaio 2024 – spiega il Direttore Amministrativo dell’Agenzia di Tutela della Salute, dr. Giuseppe Matozzo – il nostro Direttore Generale ha chiesto di attuare politiche di assunzione di nuovo personale. Parliamo di numeri davvero importanti, che manifestano la volontà di ampliare l’organico in settori chiave del nostro lavoro per rispondere al meglio ai bisgoni di imprese e cittadini. Dopo un’analisi interna e l’avvio delle procedure selettive, abbiamo attuato un incremento di 60 unità”.

Una gran parte di questi reclutamenti riguardano il settore della prevenzione e della sicurezza sul lavoro per contrastare il fenomeno infortunistico: “Abbiamo assunto 16 nuovi professionisti, – sottolinea il direttore generale dr.Michele Brait – tecnici della prevenzione, che svolgeranno attività prevenzione e sicurezza, di controllo e vigilanza sui luoghi di lavoro; settore particolamete delicato e di grande attenzione da parte di ATS”.

Oltre al fondamentale ruolo di controllo e la vigilianza di cantieri e aziende, alcuni di questi neo assunti prenderanno parte anche all’innovativo progetto del Laboratorio Interattivo Sicurezza Sul Lavoro. Attivo dall’inizio del prossimo anno scolastico e creato da ATS Brianza per promuovere la cultura della sicurezza nelle nuove generazioni, ospiterà le scuole del territorio presso un innovativo spazio formativo composto da un’area interattiva, un’escape room, da un’area di realtà virtuale e uno spazio teatrale. Si punta così a creare nei giovani, futuri lavoratori, una cultura della sicurezza.

Gli altri 44 nuovi assunti sono distribuiti nei diversi dipartimenti aziendali, da quello amministrativo, a quello veterinario, dal dipartimento igiene ai dipartimenti per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) e per la Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS) per potenziare i servizi.

“Per diffondere i nostri bandi di concorso, ampliando la visibilità delle diverse possibilità di assunzione – conclude il Direttore Amministrativo di ATS – abbiamo previsto la pubblicazione dei concorsi sia attraverso il nostro sito internet, sia attraverso la pubblicazione di post dedicati sui social network; oltre a questo abbiamo aperto un importante canale con le scuole superiori e le università per far pervenire direttamente ai prossimi lavoratori le nostre possibilità di impiego che siamo sicuri troveranno il giusto riscontro nelle nuove generazioni”.