Attività storiche: 19 “nuove” realtà riconosciute nel Lecchese

Premiate 3 botteghe artigiane storiche, 14 negozi storici e 2 locali storici

Piazza: “Attività punto di riferimento per le comunità locali e determinanti per la crescita economica e la vitalità dei nostri centri urbani”

LECCO – Ben 19 “nuove” realtà storiche in provincia di Lecco. Tante ne ha riconosciute la Regione Lombardia conferendo complessivamente il riconoscimento di ‘Attività Storica e di Tradizione’ a ulteriori 466 imprese tra negozi, botteghe artigiane e pubblici esercizi, portando così a 4.943 il numero complessivo delle realtà inserite nell’albo regionale.

Nel Lecchese il marchio è andato a 3 botteghe artigiane storiche, 14 negozi storici e 2 locali storici, attività dislocate su e giù lungo la provincia.

Sette le realtà premiate a Lecco città: si tratta dell’Alimentari Secomandi di Corso Filiberto, del bar Centrale di via Roma, del Fiorista Nunzio di via Petrarca, del Fruttorto di via Marco d’Oggiono, di Galbusera Gioeilli di via Roma, della Lariana Linoleum di via Merlini e dell’Ottica Paramatti, sempre di via Roma.

Sul lago invece il riconoscimento è andato al negozio di parrucchiera “Acconciature by Roberta e Michele” di Bellano, all’ottica “Visus” di Colico, alla macelleria alimentari Sala di Dervio e al ristorante La Breva di Lierna.

Due le realtà “premiate” a Calolzio, ovvero Losa e Angeli di Corso Europa e Tentori Marmista di via Istria.

Nel Meratese infine ci sono il negozio storico “Muscetti” di Barzanò, la Carrozzeria Ricky Car di Calco, Aldeghi di Casatenovo, Famar interior design di Cassago Brianza, Emmetre Utensili e Ferramenta di Cernusco e la macelleria Casiraghi di Osnago.

Il commento dell’assessore regionale Guidesi

“Con il marchio di ‘Attività Storica e di Tradizione’ – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – Regione Lombardia vuole esprimere la propria gratitudine a quelle imprese che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono ai primati economici e sociali della nostra Regione. Negozi, pubblici esercizi e botteghe storiche rappresentano una forza straordinaria: garantiscono servizi, creano occupazione, rafforzano la sicurezza grazie alla loro presenza diffusa e rendono i nostri paesi e le nostre città più vivi, attrattivi e coesi”.

Il sottosegretario Piazza

Gli fa eco il sottosegretario Mauro Piazza che, da lecchese, volge lo sguardo al territorio lariano, sottolineando come le 19 realtà premiate rappresentano tutte da “almeno quarant’anni un punto di riferimento per cittadini e comunità locali, contribuendo alla crescita economica e alla vitalità dei nostri centri urbani. Si tratta di piccole e grandi imprese, spesso a conduzione familiare, che incarnano i valori della tradizione, della passione per il lavoro e della capacità di innovarsi senza perdere la propria identità”.

Secondo Piazza, il riconoscimento assume un valore ancora più significativo in una fase storica in cui molte realtà commerciali sono chiamate a confrontarsi con profonde trasformazioni economiche e sociali.

“Queste attività continuano a essere un presidio fondamentale per il territorio e un punto di riferimento per intere generazioni di lecchesi. In un momento in cui le città rischiano di perdere identità e attrattività commerciale, rappresentano un esempio concreto di radicamento, qualità e continuità”.

Dietro ogni insegna storica ci sono famiglie, sacrifici, competenze tramandate di generazione in generazione e una straordinaria capacità di affrontare il cambiamento senza perdere la propria anima.

Le attività riconosciute entrano così a far parte dell’Albo regionale delle Attività Storiche e di Tradizione, consultabile attraverso il portale dedicato della Regione (www.attivitastoriche.regione. lombardia.it) a conferma di un patrimonio diffuso che attraversa l’intera Lombardia e rappresenta uno dei pilastri della sua forza economica, culturale e sociale. Un patrimonio che continua a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici e che oggi costituisce anche un importante volano per il turismo, l’attrattività dei territori e la promozione dell’eccellenza lombarda nel mondo.