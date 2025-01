Audacia, motivazione e passione: la visita del Governatore Anna Maria Peronese ai Lions

Un incontro di riflessione e gratitudine

Peronese ha celebrato l’impegno dei soci e sottolineato l’importanza dell’internazionalità del lionismo

LECCO – I soci del Lions Club Lecco Host e del Lions Club Lecco San Nicolò si sono riuniti in occasione della visita del Governatore Lions del Distretto 108IB1, Anna Maria Peronese. Alla serata erano presenti anche sua figlia Alyssa, Lamberto Lietti, presidente di zona, Ruggero Belluzzo, presidente di circoscrizione, Giovanni Rigamonti, presidente del Lions Club Lecco Host, Nicolò Cesare Caucia, presidente del Lions Club Lecco San Nicolò, il segretario del Leo Club Mahdi Khemiri e la tesoriera Sofia Redaelli.

Giovanni Rigamonti ha sottolineato l’importanza dell’incontro con il Governatore distrettuale, definendolo un’opportunità per riflettere sul lavoro svolto, sulle iniziative in corso e sugli obiettivi futuri. Ha invitato i soci a prendersi del tempo per rivedere i progetti già realizzati, mettendo in luce quanto sia fondamentale riconoscerne il valore.

Nicolò Cesare Caucia ha messo in evidenza la forte coesione e unità tra i due club, che collaborano attivamente in numerosi progetti. Inoltre, Ruggero Belluzzo, dal canto suo, ha sottolineato il valore del territorio lecchese, particolarmente dinamico nel campo dell’associazionismo e del volontariato.

Il Governatore Anna Maria Peronese, dopo i ringraziamenti iniziali, ha aperto il suo discorso con tre parole chiave: audacia, motivazione e passione. “Audacia per i tanti service che realizzate con impegno. Motivazione, che ci spinge a continuare. E passione, senza la quale non si va da nessuna parte. Il lionismo è servizio, ma anche rappresentazione di un mondo senza confini. Non dobbiamo mai dimenticare l’internazionalità della nostra associazione, che ci unisce, al di là delle culture, in un’unica lingua, ovvero quella del lionismo. La dimensione internazionale è strettamente legata alla LCIF. In quei contributi ci siamo anche noi. Grazie alla Fondazione possiamo realizzare progetti importanti e di grande impatto”.

Successivamente, Anna Maria Peronese ha consegnato alcuni riconoscimenti a soci dei due club, tra cui Franco Maria Senzani per trent’anni di servizio, Arnaldo Dozio per quindici anni, Massimo Morlotti per quarantacinque anni e Fulvio Vizzardi per cinquant’anni di impegno nel Lions Club Lecco Host. Inoltre, Cinzia Cesana del Lions Club Lecco San Nicolò ha ricevuto un Pin speciale, conferito direttamente dalla Presidente Internazionale.

La serata si è conclusa con le parole del Governatore, che ha citato il motto del Presidente Internazionale del Lions Club, Fabrício Oliveira: “Make your mark: ogni gesto, grande o piccolo che sia, lascia un’impronta su chi ci sta vicino”.