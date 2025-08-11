Auser e Ats Brianza: impegno costante per la solidarietà e l’ascolto degli anziani

Un supporto capillare per contrastare la solitudine degli anziani attraverso ascolto, tecnologia e solidarietà

LECCO – Come accade ogni anno dal 2007, Auser rinnova il suo impegno al fianco delle persone fragili, in collaborazione con Ats Brianza. Un’iniziativa che si inserisce nella continuità di un’azione condivisa, volta a valorizzare le persone e rafforzare la solidarietà sociale sul territorio, in piena coerenza con i principi dell’associazione.

Il sostegno si concretizza attraverso l’ascolto attivo e un monitoraggio costante, garantiti dalla rete dei punti telefonici attivi nelle sedi di Lecco, Bellano, Abbadia Lariana, Calolziocorte e Oggiono, oltre che nelle strutture provinciali di Auser Leucum, Auser Filo Argento del Meratese, Auser Colico e Auser Brianza Casatese. Questa presenza capillare permette di raggiungere un’ampia fascia di anziani residenti negli Ambiti territoriali di Lecco, Bellano e Merate.

“L’estate è una stagione particolarmente delicata, soprattutto per le persone anziane, che avvertono in modo ancora più acuto la solitudine. Le voci amiche e i consigli delle volontarie diventano così un prezioso sostegno, aiutandole a superare le lunghe e calde giornate e offrendo conforto attraverso momenti di ascolto e attenzione dedicata” spiegano da Auser.

“Aspettavo la vostra telefonata”, “Meno male che non vi dimenticate di me”, “I miei figli sono in vacanza…lavorano tutto l’anno…non voglio disturbarli anche adesso”, “I vicini sono via, non ho nessuno…mi accompagnate a fare la spesa?”, “Mi chiamate più spesso?”:

sono solo alcune delle frasi che si ripetono nelle conversazioni quotidiane con gli anziani.

Dal lunedì al venerdì, le volontarie delle diverse sedi ascoltano con attenzione e sensibilità, offrendo sostegno concreto, parole di conforto e consigli utili a chi si trova solo.

Negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente la richiesta di compagnia telefonica, proveniente non solo dagli anziani, ma anche dai loro familiari e dai servizi sociali dei Comuni della provincia di Lecco. L’obiettivo è contrastare la solitudine e offrire un supporto concreto nelle situazioni di maggiore fragilità. La rete di Auser, attiva durante tutto l’anno, rappresenta un presidio fondamentale: in un solo mese sono state effettuate oltre 1.500 telefonate a circa mille utenti.

Da luglio, il nuovo Progetto di Teleassistenza ha ulteriormente potenziato i servizi Auser, estendendo il supporto non solo agli anziani, ma anche ai caregiver. Dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18, una centrale operativa attiva presso la sede Auser di Lecco gestisce e monitora lo stato di salute degli over 65 in condizioni di fragilità o isolamento, grazie a una piattaforma digitale e a dispositivi indossabili.

L’obiettivo è promuovere l’autonomia e favorire la permanenza al domicilio, offrendo un’assistenza concreta attraverso tecnologie innovative, pensate per rispondere in modo personalizzato ai bisogni degli anziani e dei loro familiari.

“Mi sento più sicura, perché so che se mi succede qualcosa, voi verrete subito allertati e mi sarete di supporto”, “È leggerissimo, sembra un orologio”, “Mi sento più tranquilla sapendo che mia madre è seguita anche mentre io sono al lavoro”: sono solo alcune delle testimonianze che raccontano quanto questo servizio faccia davvero la differenza nella vita quotidiana di anziani e familiari.

Per facilitare l’utilizzo della tecnologia, personale e volontari Auser hanno affiancato gli utenti nella fase di formazione all’uso dei dispositivi. “Ci conforta vedere che gli anziani li indossano ogni giorno con puntualità: questo li aiuta a sentirsi meno soli e più protetti”, concludono i volontari.