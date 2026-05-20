Auser Lecco lancia l’allarme: “Caro carburante e meno risorse, a rischio i servizi”

Nei primi quattro mesi del 2026 l’associazione ha effettuato oltre 17mila accompagnamenti sociali per più di 2mila persone fragili della provincia
Il presidente Claudio Dossi: “Più domanda, più chilometri da percorrere e meno risorse per sostenere i servizi”
LECCO – Oltre 17mila accompagnamenti sociali nei primi quattro mesi del 2026, più di 2mila persone fragili aiutate e oltre 263mila chilometri percorsi dai volontari. Ma oggi, avverte Auser Provinciale Lecco, il caro-carburante rischia di mettere in difficoltà un sistema di assistenza diventato fondamentale per centinaia di anziani della provincia.
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