Auser Lecco non va in ferie: 200 volontari in campo anche ad agosto

Trasporti solidali, telefonia sociale, consegna spesa e farmaci: un impegno senza limiti

“Non tutti gli anziani vanno in vacanza, e noi nemmeno”

LECCO – Mentre la città si svuota e molti partono per le ferie, a Lecco e in tutta la provincia c’è chi sceglie di restare. Sono oltre 200 i volontari Auser che anche in piena estate, agosto compreso, non mollano. Perché la solitudine non va in ferie, perché una visita medica non si può rimandare, perché i farmaci e la spesa sono necessari tutti i giorni dell’anno.

Per Auser Lecco l’estate è un’estate di presenza, non di pausa, in questi mesi caldi gli anziani sono fra i più fragili: famiglie lontane, sportelli chiusi e il terribile caldo che isola ancor di più. Per questo Auser e i suoi volontari della provincia di Lecco come tutti gli anni, hanno deciso di tenere aperto il cuore e i servizi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sono garantiti: trasporti solidali verso ospedali, visite specialistiche, centri oncologici e terapie, così come non manca l’aiuto agli anziani per fare la spesa, consegna farmaci a domicilio per chi non può uscire e consegna pasti a chi vive solo.

A questo si aggiunge la telefonia sociale: una chiamata per dire ai mille anziani che Auser ha in carico “ci sono”, per rompere il silenzio delle giornate lunghe. Per rompere la solitudine attraverso una voce dolce. A questo si aggiungono alcune iniziative di inclusione sociale in alcuni centri anziani Auser della provincia.

“Nemmeno ad agosto molliamo, sono 200 storie di generosità – operai, pensionati, ex insegnanti, giovani, mamme, casalinghe – tutte persone che mettono a disposizione il loro tempo perché sanno cosa significa sentirsi soli – racconta il Presidente di Auser Provinciale Claudio Dossi -. Ad agosto le richieste aumentano, i nipoti partono, i vicini chiudono casa e il nostro telefono squilla di più e noi rispondiamo sempre. Dietro ogni trasporto, c’è un volontario che accompagna e fa due chiacchere, dietro ogni sacchetto della spesa c’è una porta a cui si bussa con il sorriso, dietro ogni telefonata c’è qualcuno che ascolta davvero”.

Ecco la voce di un volontario Auser: “Ho 68 anni, io ad agosto non parto, vado in vacanza quando posso, ma prima ci sono loro. La settimana scorsa ho accompagnato Marina a fare la chemio, aveva paura, faceva caldo. Le ho tenuto la mano e le ho dato un ventaglio, alla fine mi ha fatto un sorriso e mi ha detto: ‘grazie che esisti’. Ecco per queste parole vale la pena di restare”.

Auser lancia anche un invito: “Se conosci un anziano solo nel tuo condominio al quale servono i servizi di Auser, digli di chiamarci. E se vuoi, unisciti a noi. Perché abbiamo bisogno di mani, di tempo e di cuori. Per richiedere i nostri servizi e diventare volontari Auser chiama il 0341 286096 oppure invia una mail a info@auserlecco.it“.