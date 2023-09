Auser Lecco supporterà i caregiver familiari con quattro sportelli fisici

Apriranno a Lecco, Mandello, Merate e Colico

“Saranno nuovi punti di riferimento e informativi per chi si occupa di familiari non autosufficienti”

LECCO – Quattro sportelli saranno realizzati nelle località di Lecco, Mandello, Merate e Colico da Auser Provinciale Lecco APS-ETS, grazie al finanziamento di Regione Lombardia, per supportare i caregiver familiari del territorio lecchese. Saranno costruiti da settembre e apriranno nei prossimi mesi.

Un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto ‘CON VOI PER LORO’, in collaborazione con Auser Leucum ODV, Auser Colico ODV, Auser Filo d’Argento del Meratese ODV, Gruppo Assistenza Anziani ODV. Gli sportelli saranno l’anello di congiunzione tra l’esistente portale di ATS Brianza ‘assistereinfamiglia.org’ e la formazione rivolta ai caregiver familiari organizzata da ATS Brianza e l’Ambito Territoriale di lecco, con incontri che hanno già riscosso interesse nelle ultime edizioni: “Scuola di assistenza famigliare per caregiver” (ATS Brianza) e “Alzheimer e demenza: sei incontri liberi per famigliari e caregiver” (Ambito di Lecco).

Si tratta di un percorso tutt’altro che breve, per cui ci vorrà tempo. Le modalità di apertura degli sportelli al pubblico saranno rese note quanto prima. Saranno un punto informativo e di supporto attraverso l’assistenza nell’attivazione di semplici pratiche burocratiche, l’orientamento ai servizi, si integreranno con i servizi autogestiti che Auser ha già attivi, ovvero il trasporto sociale, la consegna farmaci e la consegna pasti a domicilio. Non solo: verranno creati video informativi per la promozione della salute visionabili tranquillamente da casa dal canale Youtube Auser Lecco, verranno attivati incontri di socializzazione e di supporto psicologico, verranno attivati percorsi di danza terapia.

Auser ha iniziato quest’impresa per creare strumenti utili e di confronto al supporto dei caregiver famigliari. Il progetto prevede il suo sviluppo negli anni 2023-2024-2025. Per realizzarlo servirà molta formazione verso i volontari. Per questo, l’appello dell’associazione è rivolto ai cittadini che fossero interessati a partecipare attivamente al progetto ‘CON VOI PER LORO’ di prendere contatto con Auser al numero 0341/286096.

“Ritengo che questa risposta che Auser propone e che ha trovato l’interesse di Regione Lombardia, troverà anche lo stesso interesse da parte delle persone che si occupano delle fragilità dei propri famigliari, per questo Auser non può che essere al fianco dei caregiver in questo percorso impegnativo”, afferma Claudio Dossi, presidente di Auser Provinciale di Lecco APS-ETS.

A Lecco gli anziani sono cresciuti del 15%

Il costante invecchiamento della popolazione porta alla luce molte tematiche legate all’anzianità: l’isolamento, la solitudine e il tema della cura per una maggiore incisività delle patologie fisiche o cognitive, come le demenze e l’Alzheimer. L’aumento della popolazione anziana si riflette anche sul territorio lecchese. Tra il 2013 e il 2019 il tasso di crescita, nella provincia di Lecco, è stato pari al 15%. L’alto numero di persone over 65 non permette ai servizi pubblici un intervento completo rispetto alle situazioni di non autosufficienza degli anziani, che necessitano un supporto durante tutto l’arco della giornata.

La mancanza di una copertura di assistenza completa alla persona non autosufficiente presuppone il coinvolgimento da parte di un famigliare o di una persona esterna. Il caregiver famigliare presta il suo lavoro di cura a titolo gratuito a una persona cara svolgendo attività che si possono definire socio-sanitarie: somministrazione di farmaci e terapie, accompagnamenti verso le visite specialistiche, acquisto di medicinali, supporto nell’igiene personale della persona assistita, realizzazione di pasti e assistenza nel consumo, disbrigo di pratiche burocratiche.

Le problematiche della persona non-autosufficiente hanno ripercussioni gravi sul familiare: un eccessivo carico emotivo, un alto rischio di burnout, la sensazione di solitudine e la perdita d’identità personale. La poca conoscenza e la frammentarietà dei servizi provocano inoltre disorientamento, si ha difficoltà ad attivare le pratiche burocratiche per accedere ai sostegni pubblici.

“A seguito della legge Regionale e dei Corsi di formazione organizzati da ATS insieme agli ambiti Territoriali – conclude Guido Agostoni Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci – anche questa nuova opportunità fornita da AUSER si innesta positivamente nella programmazione territoriale dei servizi, integrandosi con il lavoro svolto dai Servizi Sociali Comunali e dagli Ambiti Distrettuali, contribuendo allo sviluppo dei Punti Unici di Accesso al sistema sanitario, sociosanitario e sociale. Una risorsa pertanto che si aggiunge ai punti di riferimento e di informazione già presenti e rivolti ai cittadini. Sarà strategico costruire insieme una prospettiva di lavoro integrato e comune per operare al meglio a sostegno delle persone più fragili e delle loro famiglie”.

Dalla Regione, le dichiarazioni positive dei politici lecchesi

“Regione Lombardia grazie al finanziamento di questo importante progetto di Auser compie un passo importante per migliorare le condizioni di vita del caregiver, potenziando la sua formazione e cercando di favorire la conciliazione vita-lavoro, azioni fondamentali a tutela delle famiglie lombarde e che concretizzano quanto previsto nella legge regionale, approvata all’unanimità, nella scorsa legislatura”, spiega Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

“I caregiver ricoprono un ruolo fondamentale sul quale Regione Lombardia crede molto, vanno sostenuti perché attraverso il supporto che viene dato si manda parimenti un messaggio molto chiaro: In Lombardia nessuno resta solo! – aggiunge Giacomo Zamperini, consigliere Regionale – Grazie ad AUSER e grazie a Regione quello che fino a ieri era uno spazio vuoto, presto sarà una realtà importante del nostro territorio. In un mondo dove tutti corrono, chi cammina resta fermo. Claudio Dossi e AUSER sanno stare al passo coi tempi e sono un esempio encomiabile di come il terzo settore possa fare concretamente la differenza sulla qualità della vita delle persone ed incidere positivamente per un intero territorio”.

“Un’altra sfida per Auser che, grazie alla lungimiranza del Presidente Dossi, allarga i confini della risposta ai bisogni socio-sanitari del territorio lecchese – dichiara Gian Mario Fragomeli, Consigliere Regionale – I soggetti portanti e fondamentali del sostegno alle persone fragili, come i caregiver familiari, rischiavano di non intercettare i servizi di supporto delle strutture pubbliche. Con gli sportelli gestiti da Auser – grazie anche alla sua capacità di costruire relazioni e interconnessioni tra il pubblico, volontariato e privato sociale – finanziati da Regione Lombardia i caregiver familiari si sentiranno meno soli e accompagnati nella loro lodevole e quotidiana attività di assistenza ai propri cari”.