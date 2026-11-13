Auser Leucum soddisfatta per “Allena la Mente”: 103 anziani coinvolti in quattro comuni del Lecchese

Il percorso di allenamento cognitivo digitale a Cernusco, Oggiono, Olginate e S. Maria Hoè

Grande partecipazione, entusiasmo e il desiderio di tutti di rimettersi in gioco in nuove esperienze

LECCO – All’inizio, per diversi partecipanti, il computer era uno strumento da guardare con apprensione. Al termine degli incontri è diventato un’occasione di gioco, di confronto e, a volte, di sana competizione. Si sono svolti, tra settembre e ottobre 2026, gli incontri di “Allena la Mente”, il percorso di allenamento cognitivo digitale rivolto alle persone anziane promosso da Auser Leucum ODV-ETS con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il progetto ha coinvolto i Comuni di Cernusco Lombardone, Oggiono, Olginate e Santa Maria Hoè, in collaborazione con le sedi Auser del territorio. In tutto hanno partecipato 103 persone ad almeno un incontro. Il primo ostacolo è stato lo strumento stesso. Diversi partecipanti si sono avvicinati al corso con un po’ di “paura” del computer. Gli incontri, guidati da un operatore Auser e affiancati dai ragazzi in alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Fiocchi, sono partiti proprio da qui: un clima sereno, un momento iniziale di chiacchiere, tempi e pause liberi, la possibilità di lavorare da soli, in coppia o in piccoli gruppi.

Nel giro di pochi incontri l’atteggiamento è cambiato. La diffidenza iniziale si è trasformata in entusiasmo e, spesso, in una gara amichevole: i partecipanti si sfidavano tra loro sui giochi proposti, scoprendo di saper fare molto più di quanto pensassero. Dietro il gioco c’è un allenamento vero. Le attività, svolte su una piattaforma web progettata per Auser da professionisti sanitari, stimolano memoria, logica e orientamento. Un valore sottolineato dai partecipanti è stato anche quello della socialità: gli incontri sono stati un’occasione per ritrovarsi, parlare e stare insieme.

I numeri confermano il clima degli incontri. Dai questionari di gradimento raccolti emerge che il percorso ha ottenuto in media 4,8 su 5, che tutti lo consiglierebbero e che tutti si dichiarano interessati a nuove iniziative simili. La difficoltà nell’uso del PC è stata giudicata bassa, con una media di 2 su 5.

Esperienze come “Allena la Mente” mostrano che l’invecchiamento attivo non è una formula, ma una pratica quotidiana: restare curiosi, imparare cose nuove, mettersi alla prova e farlo in compagnia. Il computer, che all’inizio sembrava un ostacolo, è diventato il pretesto per stimolare la mente, ritrovare fiducia nelle proprie capacità e coltivare relazioni, anche tra generazioni diverse. Per questo, e con soddisfazione per i risultati raggiunti, continua la nostra attività nel diffondere questa iniziativa a favore del rafforzamento cognitivo degli anziani, perché possano sentirsi protagonisti della comunità e non soltanto destinatari di servizi.