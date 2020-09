Auser, progetto “Time to care”: aperte le candidature per gli under 35

Obiettivo: favorire lo scambio generazionale

LECCO – Auser provinciale di Lecco, insieme ad Auser Lombardia, partecipa a un progetto promosso dal Ministero delle Politiche Giovanili, il Servizio Civile e il Ministero per le Politiche della Famiglia, insieme al Forum del Terzo settore, dedicato all’inclusione delle persone anziane.

L’iniziativa si chiama “Time to care” e vuole promuovere lo scambio tra generazioni, promuovendo la formazione civica, sociale, culturale e professionale degli under 35.

Dieci ragazzi saranno impegnati in attività tradizionali per l’associazione, come l’assistenza a domicilio o a distanza degli anziani e attività di welfare “leggero”. Ma si occuperanno anche di progetti innovativi, a partire dalla sperimentazione delle videochiamate per migliorare e rendere ancora più efficace il servizio di telefonia sociale.

Auser stipulerà con i collaboratori prescelti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi 6. Il compenso mensile previsto è di 375 euro al netto di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente escluse quelle a carico del Committente.

Le candidature sono aperte, in allegato il bando con le modalità di partecipazione. Gli interessati possono presentare domanda, ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modulo scaricabile al link https://politichegiovanili.gov.it/media/1413/format-candidatura-time-to-care.docx, inviandolo via p.e.c. all’indirizzo leucum@pec.auserinrete.it entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020.

AVVISO PUBBLICO (scaricabile in PDF)